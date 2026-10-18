Fontos lista az önkéntes nyugdíjpénztárakról

Egy októberi európai uniós jelentés rávilágít, hogy a hazai idősek alig egy százaléka kap munkahelyi vagy magánnyugdíjat, szemben több nyugat-európai állammal. Mivel a kiegészítő nyugdíjrendszerekbe való automatikus beléptetés bevezetése elmarad, az öngondoskodás egyéni döntés marad – állapítja meg elemzése elején az allampapirkalkulator.hu.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakba befizetett összegek után 20 százalékos, maximum évi 150 ezer forintos adójóváírás igényelhető. A teljes keret kihasználásához 750 ezer forintot kell befizetni december 31-ig. A több mint egymillió magyar pénztártag jelenleg messze elmarad a maximumtól: a statisztikák szerint átlagosan csupán a keret hetedét, nagyjából 22 ezer forintnyi visszatérítést használnak ki.

Az eligazodást és a tudatos döntést egy frissen indult, átfogó nyugdíjpénztár-összehasonlító oldal segíti, amely 12 pénztár 57 befektetési portfólióját összesíti. A platformon a különböző csomagok a rövid és hosszú távú hozamok, valamint a költségek (TKM) alapján is rangsorolhatók, emellett egy rövid kérdőív támogatja a személyre szabott választást.

Bár

a jegybank adatai szerint 2025-ben kiemelkedő, 9,04 százalékos átlagos nettó hozamot értek el a pénztárak, a kockázati szintek és a portfóliók között óriási a különbség.

Az év végi hajrát hat hazai pénztár is különböző belépési akciókkal és bónuszokkal igyekszik ösztönözni.

Részletes lista

A cikk azokat pénztárakat listázza, amelyek jelenleg év végi akciókkal vagy bónuszokkal várják a belépőket:

Allianz: 10 000 forintos Lidl-utalvány (december 31-ig történő belépés és minimum 30 000 forint befizetése esetén, 2027. március 31-ig tartó tagsággal).

OTP: 10 000 forint jóváírás az első ezer online belépő új tagnak, valamint sorsolás 3x100 ezer forintért (október 31-ig tartó akcióban, minimum 30 000 forint befizetésével).

Prémium: 30 000 forintos, 2027 végéig felhasználható egészségpénztári szolgáltatási keret (november 15-ig történő számlanyitás és november 30-ig minimum 11 000 forint befizetése esetén).

Generali: Nyereménysorsolás (háromszor nettó 1 millió forint) a 2026-ban legalább 240 ezer forintot befizetők között, továbbá egy 6 000 forintos „Digitális Start” utalvány a közvetítő nélkül belépőknek.

Aranykor: 20 000 forintos utalvány (december 31-ig történő be- vagy átlépés, havi 15 000 forint tagdíj vállalása, és az első két havi díj befizetése esetén).

Pannónia: Az első befizetés 20 százalékának (legfeljebb 100 000 forintnak) megfelelő visszavonásig érvényes jóváírás ajándékként, ha az legalább 8 000 forint.