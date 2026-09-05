Diákmunka ősszel: kiderültek a leggyakoribb munkatípusok és az órabérek

101 572 hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel, közülük 62 659-en nappali képzésben, vagyis több tízezer új fiatal munkavállaló jelenhet meg potenciálisan a diákmunka piacon. A hosszú távú gyakornoki pozíciókban dolgozók akár 80-90 százaléka ősszel is folytatja a munkát, a Mind-Diák érintett partneri állományaiban. Az InfoRádió a szövetkezet vezetőjét, Göbl Róbertet kérdezte a tapasztalatokról.

Azt lehet mondani, ez a sokéves tapasztalat, hogy

szeptember közepétől már mindenki felvette az „iskolai utazósebességet”, és ahhoz mérten sokaknak megjelenik az a belső igénye, hogy szívesen dolgozna,

és az iskolai elfoglaltságához mérten, ahhoz illesztve igyekszik munkát, lehetőséget választani. A diákok sok esetben a szakirányoknak megfelelően tudnak akár az iskolaszövetkezetek által kínált munkákról tájékozódni és azokból választani, mintha ez egy svédasztal lenne, tehát az iskolaszövetkezetek is komoly terítékkel készülnek, széles portfólióval állnak a diákok rendelkezésére.

A szezonális, nyári munkák kifutásával

ősszel előtérbe kerülnek a pénzügyi, IT, mérnöki, HR, marketing, sales, jogi és adminisztratív gyakornoki pozíciók,

amelyekben a vállalatok a tanév során is számítanak a hallgatókra – tette hozzá Göböl Róbert.

A gyakornokok, illetve a főiskolás, egyetemista hallgatók esetében mindenképpen a fehérgalléros foglalkoztatás viszi a prímet, tehát a gyakornoki foglalkoztatások és a különböző irodai tevékenységek, szolgáltató központban lévő nyelvi munkák nagyon kiemeltek. A mi szövetkezetünknél is több mint 50 országból vannak hallgatók, akik dolgoznak a magyar hallgatók mellett. Azt lehet mondani, hogy az angol, és emellett a második helyen a német nyelvtudás kapcsán nagyon erős az igény a diákok részéről is, hogy a nyelvi tudásukat a való életben is ki tudják próbálni – mondta.

A Mind-Diák Szövetkezet adatai szerint

idén az átlagos diákmunka órabérek bruttó 2200 és 2500 forint között alakulnak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.