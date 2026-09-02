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A Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság siófoki rendõrõrsének rendõrei járõrszolgálat közben Siófok közelében 2020. augusztus 12-én. A Balaton Európa legbiztonságosabb tava, mondta Horváth László ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság vezetõje két nappal korábban. Hozzátette, hogy idén 140 esetben riasztották már a vízirendõröket a Balatonon, és 310 sikeres életmentésen vannak túl. Idén az átlagosnál kevesebb, öt halálos tragédia történt a tónál, de az eseteket nem jogsértések, hanem rosszullét, ájulás okozta.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Vészjósló: lassan elfogy a Balaton, hihetetlen szintre csökkent a mélysége

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Mi lesz Magyarország legnagyobb tavával? Szeptember elejére a Balaton vízmélysége ugyanis átlagosan 42 centiméterre zuhant. A tartós szárazság miatt a tó hetek óta veszíti víztömegét.

Csak az elmúlt két hétben 5 centimétert apadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány – számolt be róla a bama.hu.

Tavaly ezen a napon még stabil 70 centiméteren állt a víztükör, 2024 augusztusában 91-102 centi, 2023-ban pedig 85-88 centi körüli, ideális vízállást mértek a szakemberek.

Bár a jelenlegi csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A kétezres évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 centiméteres mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása.

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