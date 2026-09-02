Vészjósló: lassan elfogy a Balaton, hihetetlen szintre csökkent a mélysége

Csak az elmúlt két hétben 5 centimétert apadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány – számolt be róla a bama.hu.

Tavaly ezen a napon még stabil 70 centiméteren állt a víztükör, 2024 augusztusában 91-102 centi, 2023-ban pedig 85-88 centi körüli, ideális vízállást mértek a szakemberek.

Bár a jelenlegi csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A kétezres évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 centiméteres mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása.