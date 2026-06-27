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Nyitókép: Getty Images

Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

Infostart

32 éve Örkényben mérték az eddigi csúcsot, de ez most simán megdőlt, ahogy vasárnap, hétfőn és kedden is nagy valószínűséggel meg fog.

Az Időkép arról ad hírt, hogy játszi könnyedséggel dőlt meg a melegrekord, az országos és a budapesti csúcs is simán megdőlt, de ez már biztos volt délelőtt is, mivel ezen a napon még soha nem mértek 37,5 foknál melegebbet – ez a csúcs 32 éves, örkényi –, most pedig minden jóslat ezt ígérte.

Budakalászon kereken 40 fokot mértek kora délután, a budapesti állatkertben is ugyanennyit (40,1).

Borítékolható egyébként, hogy további csúcsok dőlnek meg, akár vasárnap, hétfőn és kedden is.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a HungaroMet adatait még hitelesíteni kell, hogy rögzíteni lehessen a „történelemkönyvekben”.

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Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

32 éve Örkényben mérték az eddigi csúcsot, de ez most simán megdőlt, ahogy vasárnap, hétfőn és kedden is nagy valószínűséggel meg fog.
 

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