Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

Az Időkép arról ad hírt, hogy játszi könnyedséggel dőlt meg a melegrekord, az országos és a budapesti csúcs is simán megdőlt, de ez már biztos volt délelőtt is, mivel ezen a napon még soha nem mértek 37,5 foknál melegebbet – ez a csúcs 32 éves, örkényi –, most pedig minden jóslat ezt ígérte.

Budakalászon kereken 40 fokot mértek kora délután, a budapesti állatkertben is ugyanennyit (40,1).

Borítékolható egyébként, hogy további csúcsok dőlnek meg, akár vasárnap, hétfőn és kedden is.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a HungaroMet adatait még hitelesíteni kell, hogy rögzíteni lehessen a „történelemkönyvekben”.