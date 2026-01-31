ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Angel figure sitting on an old headstone in a cemetery. Vintage, retro monochrome image with copy space. Halloween, all saints background concept.
Nyitókép: Gaschwald/Getty Images

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a szeretett plébános

Infostart

Életének 43., papságának 19. évében, január 29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Megyeri Ciprián plébános.

A Győri Egyházmegye nekrológja szerint a soproni születésű lelkipásztor 2007-es felszentelését követően Tatán kezdte meg szolgálatát, majd Győrben töltött be egyetemi lelkészi és plébánosi feladatokat. 2017-től állt a téti plébánia élén, ahol az utóbbi években kiterjedt körzetet látott el, beleértve Tétszentkút, Győrszemere, Árpás, Mórichida és Rábaszentmiklós hitéletének irányítását.

2017-ig győri egyetemi lelkészként dolgozott, 2024-től pedig a Hitoktatási Bizottság tagjaként vett részt az egyházmegyei munkában.

2022-ben kánonjogi licenciátust szerzett, mélyítve ezzel egyházjogi ismereteit.

Haláláig összesen hat település hívő közösségéért felelt a téti járásban és környékén - írja a kisalfold.hu.

A Győri Egyházmegye Megyeri Cipriánt saját halottjának tekinti, temetésének időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Kezdőlap    Belföld    Tragikus hirtelenséggel hunyt el a szeretett plébános

egyház

gyász

plábános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos kérést intézett az MVM a lakossághoz, ezt kell tenni a számlákkal!

Fontos kérést intézett az MVM a lakossághoz, ezt kell tenni a számlákkal!

A szokatlanul hideg időjárás miatt a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett meg.  A kormány januári rezsistopot léptet életbe, az MVM a kormánydöntést végrehajtva egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesíti a lakossági áram- és gázfelhasználókat. Fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosított a januári rezsistop. A villamos energia kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak - közölte az MVM.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hallottál már a fumuról? Így készültek régen a gyermek születésére a babonás magyarok

Hallottál már a fumuról? Így készültek régen a gyermek születésére a babonás magyarok

Zala vármegye egyes vidékein még most is megsütik a fumu nevű kalácsot a gyermekágyas anyáknak, családtagjainak - és ez csak egy a régi magyar gyermekváró szokások közül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 09:55
Durva baleset az M0-áson
2026. január 31. 09:39
Eladósodott Karácsony Gergely, már több a tartozása, mint Szentkirályi Alexandrának
×
×
×
×