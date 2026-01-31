Tragikus hirtelenséggel hunyt el a szeretett plébános

A Győri Egyházmegye nekrológja szerint a soproni születésű lelkipásztor 2007-es felszentelését követően Tatán kezdte meg szolgálatát, majd Győrben töltött be egyetemi lelkészi és plébánosi feladatokat. 2017-től állt a téti plébánia élén, ahol az utóbbi években kiterjedt körzetet látott el, beleértve Tétszentkút, Győrszemere, Árpás, Mórichida és Rábaszentmiklós hitéletének irányítását.

2017-ig győri egyetemi lelkészként dolgozott, 2024-től pedig a Hitoktatási Bizottság tagjaként vett részt az egyházmegyei munkában.

2022-ben kánonjogi licenciátust szerzett, mélyítve ezzel egyházjogi ismereteit.

Haláláig összesen hat település hívő közösségéért felelt a téti járásban és környékén - írja a kisalfold.hu.

A Győri Egyházmegye Megyeri Cipriánt saját halottjának tekinti, temetésének időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.