Egy fenyegetően vicsorgó fekete kutya.
Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a kislányt megsebesítő kutyák gazdájára

Infostart

Nem találták elég súlyosnak a húsz napos elzárást, ugyanis a megtámadott kislány a lelki megpróbáltatásokon kívül maradandó sérüléseket is szenvedett.

A Pest Vármegyei Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta azzal a nővel szemben, akinek a kutyái megmartak egy kislányt, súlyos sérüléseket okozva – írja közleményében az Ügyészség.

A vád szerint egy nő bérelt ingatlanában közepes- és nagytestű kutyákat tartott. Az ingatlant körülvevő drótkerítés több helyen sérült volt, így a kutyák rendszeresen kiszöktek az utcára, és támadóan viselkedtek a járókelőkkel szemben. Emiatt a környék lakói, majd később a települési mezőőr is a jegyzőhöz fordult. A jegyző a nővel szemben több mint 1 millió forintos bírságot szabott ki, és felszólította, hogy gondoskodjon arról, miszerint az állatok az utcára ne juthassanak ki. A nő azonban ennek érdekében semmit sem tett.

2023 februárjában egy kislány hazafelé tartott, miközben az édesapjával telefonon beszélgetett. Amint a nő ingatlanának területéről kiszökött 6 kutya észrevette a sértettet, falkába verődtek, rátámadtak és megharapták a kislányt.

A megtámadott súlyos sérüléseket szenvedett. A támadásnak a kislány apukája vetett végett, aki miután a telefonban hallotta a lánya segélykiáltásait és a kutyák ugatását, autóval a helyszínre sietett, majd dudálással elijesztette az állatokat.

A Budaörsi Járási Ügyészség vádirata alapján a Budaörsi Járásbíróság az elkövetőt gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 20 nap elzárásra ítélte, és kötelezte a felmerült bűnügyi költség viselésére.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításáért fellebbezett.

A Pest Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint a tragédia bekövetkezéséhez a nő súlyos fokú gondatlansága vezetett, aki többszöri figyelmeztetés és bírság kiszabása után sem tett semmit azért, hogy a kutyái ne jussanak ki az utcára.

A kislány a lelki megrázkódtatáson kívül olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, amelyek nyomai egész életében végigkísérik. Ezekre tekintettel a főügyészség hosszabb tartamú elzárás kiszabását tartja indokoltnak.

Az ügy másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik.

