Nyitókép: Unsplash

Dráma Diósdon: vizes vége lett a büntetőfékezésnek – videó

Infostart

Az autós eleve túl szorosan haladt a kerékpáros mögött, majd a következő mozzanatával a többi autóst is elkezdte veszélyeztetni.

A Budapesti Autósok közösségi oldalának egyik olvasója Diósdon kerékpározott augusztus 19-én, amikor egy Renault sofőrje különösen veszélyes manőverrel akarta megtorolni a kerékpáros szavait.

A videót készítő biciklis beszámolója szerint a szóban forgó sofőr egy ideje nagyon közel jött mögötte. Megelőzte ugyan, de mivel a bringás beszólt neki, ezért büntetőfékezett, elállta az útját.

A felvételen látható, hogy a Renault sofőrjének viselkedését egyértelműen a kerékpáros beszólása váltotta ki, viszont a manőver különösen veszélyes volt, mivel közvetlenül a biciklis mögött is érkezett egy autó, így a büntetőfékezés nemcsak a kerékpárost, hanem más közlekedőket is veszélybe sodort.

Itt azonban nem ér véget a történet, a Renault utasa ugyanis további megtorlást eszközölt, és egy palackból vizet locsolt a biciklisre.

közlekedés

kerékpáros

veszélyeztetés

szóváltás

bosszú

büntetőfékezés

