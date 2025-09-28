ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök tagjainak írt levelében kijelentette, hogy a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos – szerinte félrevezető – hírek egy „aljas álhírbotrány” részét képezik. A miniszterelnök szerint az intézettel és annak vezetőjével kapcsolatos hírekből „nehéz ép ésszel felfogni”, hogyan kerekedett ki kormánypárti minisztereket érintő pedofilvád - írja az index.hu.

„Minden aljas álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján.”

Az energiaellátásra kitérve Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság stabilitásának érdekében maradniuk kell az orosz energiahordozóknak

Kiemelte a Magyar Péter mentelmi joga körüli vitát is. Véleménye szerint Brüsszel nem adta ki a mentelmi jogot, mivel a politikus „bűncselekményt követett el Magyarországon”. Ezzel szerinte a Brüsszel a markában tartja Magyar Pétert, aki így „zsarolható és utasítható”.

A hírlevelet végül egy személyes megjegyzéssel zárta, amiben Magyar Péter egy papírmasé Orbán-figurával folytatott akciójára utalt, feltéve a költői kérdést: „Ti vennétek használt autót valakitől, aki egy papírmaséval vitatkozik?”

orbán viktor

magyar péter

dpk

