Infostart.hu
2025. szeptember 26. péntek
A Magyar Honvédség KF41 Lynx (Hiúz) lövészpáncélosai
Nyitókép: Facebook / honvedelem.hu

Nagy katonai vonulásokra kell számítani, még a vasúton is harckocsik mennek majd

Infostart / MTI

A szeptember 1-én kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) országvédelmi gyakorlat - ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete - kapcsán katonai eszközöket csoportosítanak át szeptember 26-28. között - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Az MH Nullponti Lő- és Gyakorlótér környezetében, Veszprém-Újmajor bázison összevont katonai erők közúton és vasúti szállítás keretében hajtanak végre csapatmozgásokat Martfű, Vezseny, Kecskemét és Hódmezővásárhely térségébe.

A csapatmozgások, eszközátcsoportosítások miatt megnövekedett forgalomra, katonai menetoszlopokra kell számítani főként a veszprémi északi elkerülő, a 8-as főút, az M7-es autópálya és az M0-s autóút érintésével Martfű irányába az M4-es autóúton, a 4-es főúton, a 442-es úton, valamint Kecskemétre az M5-ös autópályán, az 54-es és a 44-es utakon, míg Vezsenybe az M4-es autóút, a 4-es főút, Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny útvonalakon.

Egy kisebb menetoszlop indul útnak szeptember 27-én Hódmezővásárhelyre, a veszprémi északi elkerülő, a 8-as főút, az M7-es autópálya, az M0-s autóút, az M5-ös autópálya, az M43-as autópálya, valamint a 47-es út érintésével.

Arról is tájékoztattak, hogy a központi gyakorlótérről vasúti szerelvények is útnak indulnak szeptember 27-én. A Veszprém-Újmajor bázisról a Lynx gyalogsági harcjárműveket, műszaki vontatókat és BTR-80 páncélozott harcjárművet a hajmáskéri vasútállomáson vagonírozzák be és a vasúti szerelvény az esti órákban közlekedik a Hajmáskér - Budapest - Szolnok - Szajol vasútállomás útvonalon.

Szeptember 28-án a szajoli vasútállomásról a harcjárművek közúti menetet hajtanak végre a Szajol, 4-es főút, Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny útvonalon.

A katonai rendész felvezetéssel közlekedő menetoszlopok kapcsán a lakosság fokozott figyelmét és megértését kérik - hangsúlyozták.

A szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon az említett időpontokban. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos - hívták fel a figyelmet.

