Hőség: mától ingyen kapnak hűsítőt a MÁV utasai

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt csütörtöktől várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport díjmentesen vizet biztosít utasai számára a forgalmasabb állomásokon.

10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál.

A Volán-járatokkal utazóknak Budapesten a népligeti és kelenföldi autóbusz-állomáson, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, a HÉV-járataival utazóknak két főbb budapesti végállomáson biztosítanak palackos vizet, míg két állomáson új, folyamatosan üzemelő ivókutak várják az utasokat