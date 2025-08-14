ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Szénsavmentes ásványvíz palackozása az október 6-8. között, idén 11. alkalommal, Magyarországon először megrendezett Palackozott Vizek Világkongresszusának zárónapján tett üzemlátogatáson a Szentkirályi Ásványvíz Kft. telephelyén Szentkirályon 2014. október 8-án. A szakma egyik legelismertebb fórumán a résztvevők 28 ország 60 gyártóját képviselték.
Nyitókép: Ujvári Sándor

Hőség: mától ingyen kapnak hűsítőt a MÁV utasai

Infostart / MTI

A MÁV-csoport csütörtöktől díjmentesen biztosít palackozott vizet utasainak a forgalmasabb vasútállomásokon, HÉV- és buszállomásokon - közölte a vasúttársaság.

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt csütörtöktől várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport díjmentesen vizet biztosít utasai számára a forgalmasabb állomásokon.

10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál.

A Volán-járatokkal utazóknak Budapesten a népligeti és kelenföldi autóbusz-állomáson, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, a HÉV-járataival utazóknak két főbb budapesti végállomáson biztosítanak palackos vizet, míg két állomáson új, folyamatosan üzemelő ivókutak várják az utasokat

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Közel 8600 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít együttesen a magyar vidék és agrárium számára az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikájának hazai fejlesztési programjai: az idén záruló Vidékfejlesztési Program (VP), valamint a 2027-ig tartó Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST). Ezek révén 2014 óta együttesen eddig több mint 460 ezer támogatási kérelem kapott pozitív támogatói döntést. A források elsősorban a kis- és közepes gazdaságokat, a fiatal gazdákat, illetve a környezet- és klímavédelmi törekvéseket támogatják, miközben a vidéki infrastruktúra fejlesztésére és az életminőség javítására is érdemi hatással vannak. A beruházásoknak köszönhetően nőtt hazánkban az öntözött területek aránya, fejlődött a korszerű kertészeti termelés, és egyre nagyobb teret nyernek a megújuló energiaforrások a gazdaságok működésében.

Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

Zelensky to meet Starmer at Downing Street ahead of Trump-Putin summit

Zelensky to meet Starmer at Downing Street ahead of Trump-Putin summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

2025. augusztus 14. 07:28
BKK: szombattól változások lesznek a budapesti villamosközlekedésben
2025. augusztus 14. 07:02
Új kormánybiztosi kinevezésről döntöttek
