Elhunyt Putyi bácsi

A legendás egri kocsmáros életének több mint felét, 42 éven át üzemeltette a belvárosához közel, az uszodánál a népszerű Putyi kocsmát.

Pócs Ferenc 1977-ben kezdett el dolgozni a kocsmában, (az akkori tulajdonos, Herendi József fiaként fogadta és alkalmazta) amelyet később, az 1980-as évek elején vett át.

A vendéglátóhely az idők során a helyi közösség ikonikus találkozóhelyévé vált, ahol a barátságos hangulat és az elérhető árak vonzották a vendégeket.

1980-ban Egerben a második legolcsóbban lehetett itt korsó sört kapni, 5 Ft 90 fillérbe került és a rántott máj is megállt 20 forint alatt. A főiskolások sokat jártak ide.

A Putyi kocsma 2019-ben zárt be végleg, a városrehabilitáció keretében pedig 2022-ben bontották el az épületét - emlékezik meg a heol.hu.