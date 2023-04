Karácsony Gergely az ingyenes M0-sról: minden jogszabályi lehetőség megvan rá

Napi 300 ezer, részben a fizetős M0-s miatt Budapestre behajtó autós miatt tiltakozik a kormánynál Karácsony Gergely főpolgármester, aki az InfoRádióban azt állította, Budapest közlekedési problémái valójában nem Budapesten jönnek létre.

"Ezt nem én állítom, hanem a kormány által hivatalosan, még a parlamenti választások előtt elfogadott elővárosi fejlesztési stratégia állapítja meg. Budapesten minden második megtett kilométer az agglomerációból érkező autóé. Az agglomeráció össze van nőve a fővárossal, ami persze lehetőség is, de olyan feladatokat generál, amelyeket közösen kell megoldanunk" – mondta a városvezető.

Kiemelte, Budapesten belül viszonylag jó a közösségi közlekedés színvonala, de az agglomeráció és a város között már "vannak problémák", az elkerülő sugárutak nem mindig elérhetők, az M0-s autóút nincs befejezve, mégis fizetős, így nem elég vonzó.

"Van egy paradox helyzet, hogy a kormány nem támogatja a dugódíj bevezetését, egyébként a fővárosi önkormányzatban is vannak viták, hogy ez helyes-e, de ma jogszabály tiltja, hogy a város adót szedjen attól, aki a városon keresztül szeretne autózni, viszont fizetős az M0-s jelentős része. Tehát fizetni kell azért, hogy valaki elkerülje a várost, miközben nyilván fordítva kéne lennie" – világított rá. HÉV-ügy: kevés idő van elkölteni a pénzt Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a HÉV-felújítási EU-források felhasználási határideje 2026, de a kormány EU-val folytatott vitája miatt késik a pénz folyósítása, márpedig a HÉV kimaradt az eddigi fejlesztésekből, és a HÉV-M2 összekötése is áll. Lázár János szakminiszter a Telexnek adott interjújában azt állította, becsületesen támogatta a kormány a fővárost mindig is, tiltakozik az ellen, hogy a kormány Budapest-ellenes lenne. "Lesznek olyan beruházások, amelyek érdemben befolyásolják a budapestiek életminőségét" – mondta, majd megígérte: minden HÉV-vonalat a teljes hosszában felújít az állam, a szerelvényeket is beleértve.

Szerinte minden jogszabályi lehetőség megvan arra, hogy az autópálya-bevezetőkkel együtt a körgyűrűt is ingyenessé tegyék, a kormány már felhatalmazta Rogán Antal tárcáját, hogy döntsön a fizetős sztrádaszakaszokról.

"Azt gondolom, ez az államnak egy minimális bevételkiesés, viszont nagyon nagy ösztönzés arra, hogy az autósok ne menjenek keresztül a városon" – mondta a főpolgármester.

Beszélt Karácsony Gergely a közlekedésszervezés egészéről is.

"Ne ugyanazt az autóforgalmat tologassuk ide-oda, hanem próbáljunk olyan stratégiát kidolgozni, amelyben kisebb az autóforgalom. Természetesen autóforgalom minden városban van, és jól is van ez így, de azt fontos látni, hogy a Tarlós István főpolgármester alatt készült mobilitási terv is nagyjából felére csökkentette volna az autóforgalmat. Ma 40 százalék ezt akarná 20 százalékkal csökkenteni, és 50 százalék közösségi közlekedéssel kiszolgálni a városi közlekedést. Tehát itt engedni, ott visszafogni a forgalmat nyilván egy helyes eszköz, de az

alapvető stratégiai cél, hogy kevesebb embernek kelljen autózni.

Ezenkívül nyilván az elkerülő utak kapacitását kell bővíteni; a Hungária körút még bővíthető, de az M0-s jelentené az igazi megoldást, annak az ingyenessé tétele és körbevezetése."

Nyitókép: Facebook/ Karácsony Gergely