Újabb óriási fordulat a balatonaligai gigaberuházás ügyében

Az ügyben illetékes Pécsi Törvényszék elrendelte a balatonaligai Club Aliga területére tervezett új kikötőépülete építési munkáinak felfüggesztését - írja a Hang.hu a helyi civileket tömörítő Aligáért Fürdőegyesület Facebook-közlésére hivatkozva.

A helyiek azért indítottak akciót és támadták meg az építési engedélyt tavaly novemberben, hogy a beruházás ne zárhassa el a helyiektől az aligai partszakaszt és annak látványát sem.

A civilek a magasparti 105 lakásos ügyében is hasonló kezdeményezéssel éltek, és ott is csatát nyertek a decemberi építési engedéllyel szemben.

"A közérdek vizsgálata is felmerül jelen perben, mely már a felperes (AFE) fellépésével is megfogalmazódik. Mivel a felperes alapszabályában lefektetett célok között számos a közérdeket is befolyásoló, érintő tevékenység szerepel, mindenképpen szükséges a határozat halasztó hatályának elrendelése. E nélkül a Balatonvilágoson nyaraló emberek érdekképviselete, mint a felperes kiemelt célja, nem valósulhatna meg" - derül ki a lap által idézett végzésből.

Mint a helyiek felhívják rá a figyelmet, az évmilliók alatt kialakult löszfal 750 méteres "rézsűs elbontása" megengedhetetlen.

A beruházásra kiadott környezetvédelmi engedélyt már tavaly visszavonták, a projekt azonban folytatódott, mert ezt "feldarabolták".

