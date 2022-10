Halasztással fizethet Magyarország az orosz gázért – a nap hírei

Egyre nehezebb a helyzet az illegális migráció területén, a számok és a tények egyre riasztóbbak, mégsem irányul elég figyelem erre a problémára – mondta a miniszterelnök miután az osztrák kancellárral és a szerb elnökkel egyeztetett Budapesten. Kiemelte: Magyarország teljesíti a schengeni tagságból fakadó kötelezettségeket, de az lenne az érdeke, hogy a védvonalat a szerb-magyar határnál délebbre tolják. A kormányfő szerint az illegálisan itt tartózkodókat vissza kellene vinni oda ahonnan jöttek és ennek költségeit az uniónak kellene állnia. Menekültkörzetet kell létrehozni az unió határain kívül a migránsok számára, és menekültkérelmet is csak ott lehetne benyújtani.

Elfogadta az Országgyűlés az uniós jogállamisági eljárás lezárásához és a brüsszeli források utalásához szükséges első javaslatot. Az előterjesztés a büntetőeljárási törvény módosításáról szól. A változtatással a jövőben bíróságon kényszeríthető ki a korrupció elleni eljárás, ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség elutasítja egy büntetőeljárás lefolytatását. Az eljárásrend bevezetését az Európai Bizottság javasolta a korrupció visszaszorítása érdekében. Az ellenzéki frakciók közül a DK szavazott nemmel, 14-en tartózkodtak: az MSZP 6, valamint a Párbeszéd 6, míg a Mi Hazánk 2 képviselője.

Rövidesen indul az Oroszországgal szembeni uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció, a kérdőíven 7 kérdés lesz, és ezek között biztosan lesz a gázszankciókra vonatkozó rész - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba azt mondta: az európai döntéshozók a júniusban elfogadott olajszankciók mellett a gázra is ki akarják terjeszteni a korlátozó intézkedéseket. Hangsúlyozta: az európai életre gyakorolt következmények súlyosak, mert a vállalkozások korlátozzák, vagy leállítják a termelést, így tovább emelkedik az infláció, és minden országban drágul a rezsi.

Halasztott fizetésben állapodott meg a Gazprommal az MVM és átalakítja tárolókapacitásait is. Az indoklás szerint az intézkedés növeli a csoport finanszírozási mozgásterét. A másik intézkedés az MVM tulajdonában levő Magyar Földgáztároló Zrt. eszközeinek és kapacitásainak átalakításáról szól. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszer egy háttérbeszélgetésen azt emelte ki, hogy a Gazprommal a halasztott fizetésről kötött megállapodás a folyó fizetési mérleg kezelését szolgálja, és ezzel Magyarország sérülékenysége jelentősen csökken.

Rekordértékesítéssel indultak az új, magas kamatozású állampapírok. 2 nap alatt 300 milliárd forintért vásároltak az új állampapírokból, a Bónusz illetve Prémium Magyar Állampapírokból - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta: a minden eddiginél nagyobb érdeklődés annak köszönhető, hogy az állampapírok 11 százalék feletti kamatozású, biztonságos, kamatadó-mentes, a háborús infláció ellen védelmet nyújtó befektetést jelentenek a családoknak.

Eddig mintegy 450 ezer címről érkeztek be az online kitöltött kérdőívek az október elsején kezdődött népszámláláshoz, ez több mint 1 millió ember adatait érinti - közölte a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Vukovich Gabriella az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a hétvégi technikai hibát rövid idő alatt elhárították, már akadály nélkül be lehet küldeni a kérdőíveket egészen október 16-ig. Megjegyezte, hogy október 17-e és november 20-a között számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik nem töltik ki online a kérdőíveket. Hozzátette: a feldolgozás után tavasszal jelennek meg az első adatok és előreláthatóan őszre lesznek meg a végleges eredmények. Szólt arról is, hogy ez lesz az utolsó olyan népszavazás, ami a lakosság személyes megkérdezésével történik, később már az állami adatbázisból állítja össze az információkat a KSH.

Sasvári Róbertet választották a Nemzeti Választási Bizottság elnökévé a testület alakuló ülésén. Az elnökhelyettes Lehel Zoltán lett. Az NVB 2013-ban választott tagjainak megbízatása szeptember 30-án járt le, helyükre a Novák Katalin köztársasági elnök által jelölt hét tagot és három póttagot egy hete választotta meg az Országgyűlés kétharmados többséggel kilenc évre. A tagok és póttagok megválasztásuk után esküt tettek. Az NVB-be az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártok is megbízhatnak egy-egy tagot.

Tovább erősíti az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseket az Európai Unió – közölte az Európai Tanács elnöke. Charles Michel ettől azt várja, hogy Moszkva véget vet az ukrajnai háborúnak. A Prágában tervezett kétnapos csúcson az uniós vezetők megvitatják, hogy unió miként nyújthat továbbra is erős gazdasági, katonai, politikai és pénzügyi támogatást Ukrajnának. Azt is megvizsgálják, hogyan lehet még jobban védeni a létfontosságú európai infrastruktúrát.

Svante Pääbo svéd genetikus kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat. A stockholmi Karolinska Intézet tájékoztatása szerint a 67 éves svéd tudós az emberi evolúcióval kapcsolatos felfedezéseiért kapta meg a legrangosabb tudományos elismerést. Az akadémia közlése szerint Svante Pääbo kutatásainak hála sikerült egy eddig lehetetlennek tűnő eredményt elérni: szekvenálni a kihalt neandervölgyi ember genomját. Ennek köszönhetően egy teljesen új tudományágat hozott létre: a paleogenomikát. A díjat december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.