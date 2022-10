Orbán Viktor a magyar-osztrák-szerb tanácskozás után: minőségi szintet lépett a migráció

Magyar-osztrák-szerb csúcs után tartottak a három ország vezetői közös sajtótájékoztatót hétfő kora délután.

Orbán Viktor kiemelte, hogy az illegális migráció témájában tartott tanácskozáson kiderült, a védekezés egyre nehezebb, a számok egyre aggasztóbbak, miközben itt a háború, a magas energiaárak és a szankciók problémája.

"Arra tettünk most kísérletet, hogy szembenézzünk a helyzettel és intézkedéseket dolgozzunk ki" - húzta alá a magyar kormányfő, aki rámutatott, keletről is van migrációs nyomás, és délről is "ostrom alatt áll" a határ.

A kormányfő sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem látja a brüsszeli politika változását, ami pedig olyan gazdasági visszaesést hoz magával, amely serkenti az illegális migrációt.

"Minőségi szintet lépett a migráció, éles lőfegyvert használnak egymással és a határőrökkel szemben is. Egész Európát védjük, teljesítjük a schengeni kötelezettségeket, de az a cél, hogy a védvonalat minél délebbre toljuk. Eddig is adtunk segítséget Szerbiának és Észak-Macedóniának, de most az együttműködés új dimenziójára van szükség. Hamarosan lesz egy újabb találkozó Belgrádban, ahol a konkrét lépéseket helyezzük jogi formában, és egy harmadik találkozó is lesz, Bécsben" - mondta.

Aleksandar Vucic szerb államfő megköszönte Orbán Viktor bátorságát és erejét a találkozó megszervezéséért.

"Minden fontos és lényeges kérdést áttekintettünk az energetikai és pénzügyi szektorral kapcsolatos lépésekről. Mi szegényebbek vagyunk a másik két országnál, nem lesz könnyű a tél és a jövő tavasz sem, de még a következő tél is elég nehéz időszak elé állít bennünket" - említette.

Reményét fejezte ki, hogy a magyar és osztrák vezetők továbbítják a szerb hangot is Brüsszelbe úgy is, hogy az év végével változnak a szerb jogi lehetőségek az Európai Unióba való belépésre.

"Szerbia megbízható partnere lesz magyar és osztrák barátainak" - ígérte Aleksandar Vucic.

Karl Nehammer is megköszönte a konferenciát Orbán Viktornak.

"A problémák minket egyaránt érintenek, annak ellenére, hogy nekünk nincs külső uniós határunk, amely a migráció által érintett. De mi is védelmet és menedéket nyújtunk menekülteknek" - mondta az osztrák kancellár.

Azt mondta, jó az osztrák kapcsolat a magyar rendőrséggel, bizalommal teljesek, és azt is elárulta, hogy a belgrádi találkozó már "politikai" lesz.

"A technikai együttműködést arra használjuk fel, hogy a migránsokat közvetlenül juttassuk vissza, és ugyanez megtörténhessen Szerbia déli határain" - emelte ki még.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta,

három dolgot kellene csinálni:

minél délebbre tolni a védvonalat, amely most a szerb-magyar határon van, először a szerb-észak-macedón határig kell eljutni az illegálisan itt tartózkodókat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek, ennek segítését igazán magára vállalhatta volna az Európai Unió hot-spotot (menekültkörzet) kell létrehozni az EU-n kívül. Ehhez meg kell változtatni az EU-s jogot, hogy csak ezekben lehessen menedékkérelmeket benyújtani. Megoldódnának a gondjaink.

Aleksandar Vucic kérdésre válaszolva elmondta, nem szeretne hot-spotot országa területén, igyekezne békében és biztonságban tudni Szerbiát.

"Viktornak és Karlnak is elmondtam, mindaz, amit az elmúlt 10 évben jól csináltunk, hat hónap alatt tönkremehet, nem a mi hibánkból" - válaszolta ezt már a háborúval összefüggésben. "Nem az a kérdés, hogy lesz-e elegendő gázunk, hanem hogy mi lesz a cégekkel, mi lesz velük, ha nem tudnak termelni. Ez részben szociális kategória, de az államháztartás is óriási veszteségeket jegyez. A németekhez képest például rendkívül szegények vagyunk, és még nem is a legszegényebbek. A plafonig tudnék ugrani örömömben, ha ezekre a nehézségekre nem kerülne sor, ezért jobb, ha egymásnak segítő kezet nyújtunk. Jó, hogy vannak barátaink, akikkel számítani tudunk egymásra" - folytatta.

Karl Nehammer a szót átvéve azt mondta el, egyelőre csak a tünetet próbálják leküzdeni, az okot, a magas gázárat nem képes ma senki.

"Egy dolgot azonban szeretnék kérni. Katona vagyok, tudom, milyen, amikor egy háborús ország katonai propagandával próbálnak félelemben tartani. Nekünk, politikusoknak feladatunk, hogy ne tartsuk félelemben az állampolgárokat, hogy ne férjen be a külföldi politikai agitáció. Meg kell szabadítani a félelmeiktől az embereket" - mondta.

Orbán Viktor szerint a kulcs-kapcsolatrendszerünk most déli irányban van, a szerbekkel való jó barátságot már Széchenyi is sürgette "150 évvel ezelőtt".

"Hálásak vagyunk a szerbeknek, hogy rajtuk keresztül jön gáz Magyarországra. Hálásak vagyunk, hogy nem kapcsolják le a gázt, hanem minden eljut maradéktalanul Magyarországra. Nekik is jut gáz, nem fogjuk ezt a segítséget elfelejteni.

Ezért is kell tovább folytatni a Belgrád-Budapest vasútvonalat, mert a keleti piacokhoz csak Szerbián keresztül férünk hozzá"

- tette hozzá a magyar kormányfő.

Karl Nehammer újabb kérdésre válaszolva elmondta, a találkozó Brüsszel felé is üzenetet hordoz, egyrészt az országok barátságát, másrészt a külső határok védelme szükségességének üzenetét.

"Másként nem működne a gyors visszajuttatás" - utalt a migránsokkal kapcsolatos vélt tennivalókra.

Orbán Viktor szerint a legjobb témák egyike az osztrák-magyar barátság.

"Mi sógorok vagyunk. Nem a testvérünkről beszélünk, de nem is idegenről. Ebből jól látszik, hogy az osztrák-magyar viszony mindig pragmatikus volt. Mindig is izgalmasak voltak az ideológiai kérdések, de itt és most megoldásokra van szükség. Remélem, hogy ez a segítő szellemiség megmarad."

Arra a kérdésre, hogy támogatják-e a brüsszeli migránselosztási kvótát, úgy feleltek:

Orbán Viktor: tényként rögzítem, hogy soha, semmilyen segítséget nem kaptunk a migrációs ügyre, a kerítés üzemeltetésre nem jött pénz, és olyan intézkedéseket kényszerítenek ránk, amelyek itt életidegenek, nem tudjuk őket használni. A működő szabályokat használva pedig beperelnek minket. Az én felfogásom az, hogy minél többet kell tenni egy új menekültpolitikáért, de addig sem ülhetünk ölbe tett kézzel. Örülnénk, ha lenne európai megoldás, de ebben a pillanatban a nemzeti megoldásoknak van terük, ez nem jó, hogy így van, szeretnénk, ha Brüsszelben ez megváltozna.

Karl Nehammer: fontosak a közös megoldások. Szerbiát nem szabad egyedül hagyni, de Észak-Macedóniát sem. Csak akkor vagyunk szavahihetőek, ha a helyszínen segítünk az adott, érintett országoknak. Meg kell változtatnunk az EU jogrendszerét, hogy helyben lehessen segíteni, akik pedig ideérkeztek törvénytelenül, azokat gyorsan vissza lehessen vinni. A migránselosztásról most szó sem lehet, nincs meg erre a lehetőség. El kell kezdeni azt csinálni, amiben egyetértünk, "öt perc múlva éjfél van".

Aleksandar Vucic: szeretnénk kapni egy konkrét álláspontot, ajánlatot kapni a migrációval kapcsolatban. Az emberek talán ezt nem vették észre, de mi kérjük az EU-t, hogy tegyenek meg mindent az euró megerősítésére, mert ez lesz a következő akna, amire ráléphetünk, az olajárak is emelkedhetnek a dollár drágulása miatt. Akik az EU perifériáján vagyunk, nálunk nagyon nagy gondot okoz az euró gyengesége.

Hogy milyen új vízumszabályokra lehet számítani Szerbia felől, arról Karl Nehammer azt mondta, igazából a szerbiai vízumszabályok súlyosbodnak, hogy a távol-keletről ne érkezhessenek az EU területére olyan könnyen polgárok.

"Neki kell állnunk úgy felfogni a világot, amilyen valójában van. Egy indiai, pakisztáni migrációs hullám a küldő országok részéről nem olyan nagy probléma, de a fogadó országok részéről mindenképpen, ezt kell figyelembe venni" - tette hozzá az osztrák kancellár.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán