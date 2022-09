55 milliádos fővárosi közvilágítási számlát emleget Karácsony Gergely

13-szorosára nő a főváros közvilágítási számlája a beérkezett árajánlatok alapján – írja Karácsony Gergely a közösségi médiában. Ez azt jelentené, hogy a 2022-es 4 milliárd helyett jövőre 55 milliárdot kellene fizessen a város.

A főpolgármester szerint mivel 170 milliárdos Budapest költségvetése, ezért ez kigazdálkodhatatlan. Azt javasolja, hogy azonnal hívják össze a Nemzeti Energiacsúcsot. Azt reméli, hogy a kormány beavatkozik és a 2022-23-as fűtési szezon végéig „ársapkát” vezetnek be.

Karácsony Gergely erről már az ATV egyik műsorában is beszélt, de most számokkal is alátámasztotta érvelését. A tévéinterjúban egyébként azt is kijelentette. hogy "nem fogja lekapcsolni Budapest közvilágítását".

Nyitókép: Pixabay.com