Kiterjeszti a szomszédsági és gazdasági programot Bosznia területére is a magyar kormány - a nap hírei

Kiterjeszti a szomszédsági és gazdasági programot a Boszniai Szerb Köztársaság területére is a magyar kormány. Erről Orbán Viktor beszélt Banja Lukában, miután munkaebéden tárgyalt Milorad Dodik miniszterelnökkel. A magyar kormányfő a térség fejlődésének segítését fontosnak nevezve hangsúlyozta: támogatni fogják a kis- és közepes vállalkozókat, és ezzel lehetőséget teremtenek a magyar vállalkozók számára is. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországnak fontos a Balkán békéje, stabilitása és biztonsága.

Báró Eötvös József munkásságát méltatta az emberi erőforrások minisztere a Fejér megyei Ercsiben a reformkori politikus és családja újratemetésén. Kásler Miklós - a Spányi Antal megyéspüspök által bemutatott gyászmise után - úgy fogalmazott: a Batthyány-kormány és az Andrássy-kormány vallás- és közoktatási minisztereként megoldást talált nemzetiségi kérdésekre, bevezette az ingyenes állami közoktatást, középiskolai és egyetemi reformot vezetett be.

Jövőre 87 milliárd forintot fordít a gyerekek ingyenes és kedvezményes étkeztetésére a kormány- jelentette be a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár. Sölch Gellért az OKÉS Országos Közétkeztetési és Szakácsverseny díjátadóján hangsúlyozta: kiemelt cél a hazai alapanyagok közétkeztetésbe juttatása is, ezért jövőre a hazai élelmiszerek arányát 60 százalékra emelik, míg egy évvel később ez 80 százalék lesz.

A felvételi eljárás költségeire is igényelhetik a Stipendium Peregrinum ösztöndíjat azok a tehetséges fiatalok, akik a világ legjobb egyetemeire jelentkeznek. Erről a családokért felelős tárca nélküli miniszter beszélt Facebook-oldalán. Novák Katalin a videóban azt mondta: az akár 700 ezer forintos támogatást például utazási költségekre, nemzetközi nyelvvizsga díjára és PCR-teszt költségeire is lehet igényelni. Az ösztöndíjra 17-23 éves, kiemelkedően tehetséges határon innen és túli magyar fiatalok jelentkezhetnek november 16-ig.

Több európai országban, Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban is szigorítják a korlátozásokat a romló járványügyi helyzet miatt. Ausztriában november 8-tól csak beoltott vagy gyógyult személyek mehetnek étterembe vagy a 25 fősnél nagyobb rendezvényekre. Szlovéniában hétfőtől tilos lesz nyilvános összejövetelt tartani, be kell zárni az éjszakai szórakozóhelyeknek, és szigorítanak az európai digitális Covid-igazolványok alkalmazásán is. Horvátországban november 15-től kiterjesztik a Covid-igazolványok használatát minden állami és önkormányzati hivatalra, valamint az oktatási intézményekre is.

Több tízezen tüntettek az éghajlatváltozás elleni jelentősebb lépésekért Glasgow-ban, az ENSZ klímakonferenciájának helyszínén. Az aktivisták a klímavédelem területén is több igazságot követeltek a világ szegényebb régióiban élők számára. Mintegy 200 ország képviselői vesznek részt a november 12-ig zajló glasgow-i klímacsúcson, hogy megvitassák, miként lehetne megvalósítani azt a célkitűzést, hogy a globális felmelegedés mértéke az iparosodás előtti értékhez képest ne haladja meg a 1,5 Celsius-fokot.

Milos Zeman cseh államfőnek májzsugorodása van - erről az elnök kezelését felügyelő orvosi konzílium egyik tagja beszélt a cseh közszolgálati rádióban. A 77 éves cseh államfő, akit október 10-e óta kezelnek a prágai Központi Katonai Kórházban, néhány órával korábban egy kereskedelmi rádiónak ú nyilatkozott: jól érzi magát, mert nincs olyan nyomás alatt, mint korábban. A kezelő orvos elmondta, hogy az államfő állapota javult, és még legalább 3-4 hétig kórházi kezelésre szorul.

Több mint 650 öttusázó - köztük számos magyar versenyző - lemondásra szólította fel a nemzetközi szövetség vezetőit, miután utóbbiak úgy döntöttek, hogy a 2024-es párizsi olimpia után a lovaglás nem lesz része a sportágnak. Az eddigi hírek szerint a lovaglást a kerékpározás válthatja a sportág programjában, erről is november végén döntenek. A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok programjában.