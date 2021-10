Heteken belül aláírhatják a minimálbérről szóló megállapodást - a nap hírei

A kisvállalati adó 1 százalékpontos mérséklését is felajánlotta a kormány a minimálbér-tárgyalásokon. Így a kiva 10 százalék lehet jövőre. Palkovics László innovációs miniszter közölte: a kormány emellett fenntartja eddigi vállalásait a munkáltatói járulékok 4 százalékpontos csökkentésére is. Az egyeztetések a minimálbér 200 ezer forintra és a garantált bérminimum 260 ezer forintra emeléséről folynak. Az innovációs tárca közleménye szerint a tárgyalások november első hetében, a lehetséges megállapodás részleteinek kidolgozásával folytatódnak. A Liga Szakszervezetek arra számít, hogy november közepén aláírják a megállapodást a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról.

A miniszterelnök által bejelentettnél lényegesen markánsabb pedagógusbér-emelést tartana szükségesnek a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelte, hogy a 10 százalékos emelés bizonyos értelemben tovább rontja a pedagógusok társadalmi pozícióját, amikor a minimálbér 20 százalékkal növekszik. Felidézte, hogy a szakszervezetek száz százalékos alapilletmény-emelést követelnek. A vírushelyzetről úgy vélte: az iskolákban a koronavírus elsősorban a 12 éven aluliak körében terjed, és számítani kell arra, hogy egyre több osztály kerül karanténba.

Mielőbbi kormányzati intézkedéseket követel a koronavírus-járvány terjedésének csökkentéséért ellenzéki pártok, politikusok, illetve civil szervezetek által az ellenzéki együttműködés erősítésére létrehozott ELEGY. Közleményük szerint a védőoltás bár a betegség súlyossá válását megakadályozza, a járvány terjedését nem. Ezért követelik, hogy az önkormányzatok és minden intézmény kapjon jogosultságot a kötelező maszkhasználat előírására. Emellett szerintük tömegesen elérhetővé kell tenni az ingyenes antigén gyorsteszteket a lakosságnak. Első lépésként az oktatási intézményeken keresztül kell biztosítani ezek hozzáférhetőségét.

Újabb kórházakban vezettek be látogatási tilalmat a koronavírus-járvány terjedése miatt. A budapesti Gottsegen György intézetben és a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban teljes körű látogatási tilalom lépett életbe. A Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban és a szombathelyi Markusovszky Kórházban holnaptól, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban péntektől, a székesfehérvári kórházban pedig november másodikától nem lehet látogatni a betegeket.

Új trolik beszerzéséről és a Sziget Fesztiválról is döntött a Fővárosi Közgyűlés. 2023 végéig 48 új, alacsonypadlós Solaris trolibusz érkezhet Budapestre. A járműbeszerzést az Európai Beruházási Bank hiteléből finanszíroznák, amihez a kormány támogatását kérik. Határoztak a Sziget Fesztiválról is, amelynél a jelenlegi 10 év helyett, 5+5 évre kötik majd a megállapodást. Döntöttek az integrált területi programról szóló javaslatról is, amelyben a főváros 60 plusz 26 milliárd forint támogatást vehet fel az Európai Uniótól, infrastruktúra-fejlesztésre és szociális programokra.

Az Európai Unió Bírósága napi egymillió eurós pénzbüntetést rótt ki Lengyelországra, amiért az nem függesztette fel a lengyel legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működését. A 2018-ban létrehozott fegyelmi kamara az igazságügyi dolgozók által elkövetett, a szolgálati erkölcsöt, illetve törvényt sértő kihágásokat hivatott kezelni a lengyel kormány szerint. Az unió azonban úgy véli, hogy a megrovást a bírók által meghozott ítéletek miatt is alkalmazhatják, ami veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét. A lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, Sebastian Kaleta úgy reagált: az Európai Unió Bírósága a hatáskörén túllépve döntött, rendelkezésében semmibe veszi a lengyel alkotmánybíróság döntését.

Elrendelte az orosz elnök, hogy a Gazprom gázipari vállalat novemberben növelje szállításait az európai földalatti gáztárolóiba. Vlagyimir Putyin arra utasította Alekszej Miller Gazprom-elnököt, hogy miután a vállalat november 7-ig vagy 8-ig befejezi a gáz szivattyúzását az orosz földalatti tárolókba, kezdje meg a tervezett munkálatokat a saját európai - ausztriai és németországi - földalatti tárolóiba irányuló gázmennyiség növelésére.

Ideiglenesen és részlegesen sikerült kezelni a temesvári távfűtési krízishelyzetet - jelentette be a város polgármestere. Dominic Fritz közösségi oldalán azt közölte: olyan szerződés megkötéséről állapodott meg egy gázszolgáltatóval, mely egy hétre biztosítja a meleg vizet, és elsősorban az éjszakai órákra a távfűtést a temesváriak lakásaiban. Ígérete szerint a kórházakban folyamatos lesz a fűtés. A városban több mint 56 ezer lakás és öt kórház maradt fűtés és melegvíz nélkül.