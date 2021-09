Péntek reggel megkezdődik a földgáz kereskedelmi forgalmazása Szerbia és Magyarország között - a nap hírei

Az orosz Gazprommal kötött hosszú távú gázvásárlási szerződés minden szempontból megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Magyarország gázellátása nem lehet sem ideológiai, sem politikai kérdés. A miniszter Aleksandar Vulin szerb belügyminiszterrel közösen helyezte üzemi nyomás alá a szerb-magyar gázvezetéket Kiskundorozsmán. Péntek reggel hat órától megkezdődik a földgáz kereskedelmi forgalmazása a két ország között.

Az európai gazdaság nem lehet sikeres a visegrádi országok sikere nélkül - mondta a pénzügyminiszter a V4 tárcavezetőinek tanácskozása után. Varga Mihály hangsúlyozta: Magyarország átlagon felüli mutatókkal tud hozzájárulni a V4-ek mostani közös, jó teljesítményéhez, a magyar gazdaság elérte a járvány előtti teljesítményét, ez ma az unió 10 országáról mondható el.

A várandósoknak is jár majd az szja-visszatérítés, ha még az idén betöltik a terhesség 12. hetét. A családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth Rádióban elmondta: ha mindkét szülő dolgozik és adózik, mindketten részesülnek a visszatérítésben, akkor is, ha csak egy gyermeket nevelnek. Két jogosult szülő esetében akár 1,6 millió forint is lehet a visszatérítés összege.

A haderőfejlesztésről tartott kihelyezett ülést a kormány Hajmáskéren. Az ülés után Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány tagjai megtekintették a Magyar Honvédség őszi hadgyakorlatát. A gyakorlat miatt még szombaton is katonai gépjárművek és harcjárművek közlekednek 10 és 17 óra között több autópályaszakaszon és főútvonalon.

Péntektől már csak útlevéllel utazhatnak az Egyesült Királyságba a nem Nagy -Britaniában élő uniós állampolgárok, a személyi igazolvány már nem használható. Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban elmondta: a személyazonosító igazolványokat azoktól elfogadják érvényes úti okmányként, akik letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkeznek.

A kombinált fuvarozás fejlesztésének segítésére együttműködési megállapodást kötött a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. A szerződést a Magyar Vasút Konferencián írták alá. A két társaság úgy véli: a megállapodással a két szervezet aktívan képes lesz hozzájárulni a klímavédelmi célok teljesüléséhez.

Egy évre kiterjesztette Horvátország a védettségi igazolványok érvényességét az eddigi 270 napról. A válságstáb egyúttal további két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket. Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak éjfélig tarthatnak nyitva.

Görögországban kijárási tilalmat vezetett be a kormány az ország második legnagyobb városának számító Szalonikiben, valamint a szomszédos Halkidikí és Kilkísz, valamint a közép-görögországi Lárisza körzetében. A polgári védelem közlése szerint a kijárási tilalom pénteken, október 1-jén lép életbe, és legalább október 8-ig tart.

A jövő héttől feloldják a járványügyi létszámkorlátozásokat a spanyol fővárost is magába foglaló madridi autonóm tartományban. A változás értelmében október 4-étől a térség vendéglátóhelyeinek belső tereiben az eddigi 75 százalékról 100 százalékra emelik a fogadható vendégek arányát, és már nem kötik meg azt sem, hogy mennyien ülhetnek egy asztalnál.

Nagyszabású megnyitó ünnepséggel hivatalosan is megkezdődött Dubajban a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott világkiállítás. A látogatók péntek reggeltől kereshetik fel az expót. A belépéshez koronavírus elleni oltási igazolás vagy negatív PCR-teszt szükséges. A dubaji világkiállítás 2022. március 31-én zár, a szervezők addig 25 millió látogatóra számítanak. A magyar pavilon a 2011-ben elhunyt Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas építész szellemiségét tükrözi.