Péntektől már csak útlevéllel utazhatunk az Egyesült Királyságba

Az Európai Unió elhagyása után az Egyesült Királyság most fogja bevezetni azokat a szabályokat, amik megszigorítják a határátlépést – hívta föl a figyelmet érdeklődésünkre a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Mint ismert, eddig az európai gazdasági térség részeként a Magyarországról érkezőknek elég volt a személyigazolványt bemutatni, ez azonban most megszűnik.

„Vagyis mostantól csak érvényes, a tartózkodás ideje alatt is érvényes útlevéllel lehet belépni az Egyesült Királyságba”

– fogalmazott Gálik Zoltán, emlékeztetve arra is, hogy mindazok a változások, amelyek az elmúlt másfél évben fokozatosan léptek érvénybe – a szabad mozgás gátjaként –, továbbra is nagyon fontosak lesznek, főként a hat hónapnál hosszabb tartózkodások esetében.

Ugyanakkor a személyazonosító igazolványokat azoktól elfogadják érvényes úti okmányként, akik letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkeznek. Fontos változás a 2004-ben bevezetett könnyítésekhez képest, hogy a határon ismét bizonyítani kell tudni, ha az ember turisztikai céllal érkezik – tette hozzá a Corvinus docense. Hogy az illető el tudja tartani majd magát az utazás során és a visszaútjára is lesz fedezet, illetve, hogy már van szállása, aminek a címét is be tudja mutatni. „És ha megkérdezik, hogy biztosan elhagyja-e majd az Egyesült Királyságot az utazás végén, akkor erre is valami határozott igent kell tudnunk válaszolni” – mondta Gálik Zoltán. De az sem mellékes, a határőrnek jogában áll bárkit visszafordítani a határon, tehát nagyon fontos, hogy

senki ne vegye viccre a szigorú szabályokat.

A szakértő tanácsa szerint, függetlenül, hogy tartósabb ideig tartózkodnánk az Egyesült Királyság területén, például tanulás céljából, vagy csak rövidebb periódusig, minden esetben nézzünk utána, hogy pontosan milyen szabályok érvényesek az eltérő időtartalmakra. De általánosságban igaz az, hogy hat hónapig lehet vízum nélkül tartózkodni az Egyesült Királyság területén – tette hozzá Gálik Zoltán.

