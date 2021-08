Szerdáig jelezhetik a szülők, ha kérik, hogy gyermeküket az iskolában oltsák be a koronavírus ellen - a nap hírei

Szerdáig jelezhetik a szülők, ha kérik, hogy gyermeküket az iskolában oltsák be a koronavírus ellen. Az iskolai oltási akció augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án lesz. A kormányzati koronavírus-portál azt írta, hogy a 12-17 éves korosztályban eddig 201 ezren regisztráltak oltásra és 167 ezren már meg is kapták azt. Ez 83 százalékos arány. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott.

Megállapodást írt alá a világméretű humanitárius válságok elleni jobb együttműködésről az Egészségügyi Világszervezet és a magyar kormány. A WHO főigazgatója budapesti látogatása alkalmából Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: az egyezség a sürgősségi orvosi ellátás megerősítését és a fenntartható helyi képességek fejlesztését is szolgálja. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója ellátogatott az Országos Onkológiai Intézetbe is.

Operatív törzs alakul a jövő héten kezdődő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolítására. Kuczik János, a Készenléti Rendőrség parancsnoka közölte, hogy a Budapestre látogató Ferenc pápa személyvédelmét a Terrorelhárítási Központ látja el. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár fontosnak nevezte, hogy az eseményt a lehető legnagyobb biztonságban rendezzék meg. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szeptember 5. és 12. között tartják Budapesten.

Több mint 260-an jelentkeztek önkéntes katonai szolgálatra. Durgó Tamás, a Magyar Honvédség toborzó osztályvezetője a Világgazdaságnak elmondta: az idén először meghirdetett toborzási programban augusztus végéig 300-400 jelentkezővel számolnak, köztük olyan fiatalokkal is, akik idén nem jutottak be felsőoktatási intézménybe. Az alezredes beszélt arról is, az idén eddig mintegy 3500-an jelentkeztek a honvédséghez, tavaly ez a szám hatezer volt

Összegyűlt a miniszterelnök-jelöltséghez szükséges 20 ezer ajánlás Karácsony Gergelynek az MSZP, a Párbeszéd és az LMP közös jelöltjének. Ezt a politikus közölte Facebook oldalán. A főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke azt is közölte: a szeptember 6-ai határidőig folytatják az aláírásgyűjtést. A nyilvántartásba vett jelöltek hétfőn kezdhették meg az ajánlások gyűjtését az ellenzéki előválasztáson. A 265 egyéni országgyűlési képviselő-jelöltnek 400, míg a 7 miniszterelnök-jelöltnek 20 ezer aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy jelöltként részt vehessen a szeptember 18-tól induló első előválasztási fordulóban.

Budapesten kísérleti jelleggel elkezdődik azoknak a parkolóhelyeknek a kijelölése a belvárosban, amelyeket kizárólag a környék lakossága használhat. Október elsejéig csak figyelmeztetik a szabálytalanul parkolókat. Elsőként a 6. kerületben jelennek meg az újfajta várakozóhelyek. A Fővárosi Önkormányzat az 5. kerület kritikáira reagálva azt is hangsúlyozta: nincs politikai diszkrimináció a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölésénél, minden kerülettel egyenlő feltételek alapján dolgoznak.

Visszautasították a tálibok Joe Biden amerikai elnök hétvégi felvetését, amely szerint az amerikai katonák maradjanak még néhány napot az augusztus 31-i határidőn túl. Emellett következményekkel is megfenyegették Washingtont és szövetségeseit, ha nem tartják be a kivonulási határidőt. London és Washington összehangolja a két ország evakuálási erőfeszítéseit. Az afganisztáni helyzetről kedden videokonferencia keretében csúcsszintű eszmecserét tartanak a világ vezető ipari hatalmai. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy magyar előretolt bázis jön létre Üzbegisztánban az afganisztáni mentőakcióhoz. Megerősítette, hogy vasárnap este is onnan érkezett az a gép, amely 173 embert hozott Magyarországra.

Négy tengeralattjáró és két korvett építését indította el az orosz elnök. Vlagyimir Putyin egy online haditechnikai fórumon azt hangoztatta, folytatják Oroszország haditengerészeti potenciáljának fejlesztését, tökéletesítik a flotta bázisrendszerét és infrastruktúráját, felszerelik a hajókat a legújabb fegyverekkel és technikával. Mint mondta: a nagyszabású feladatok ellátását Oroszország geopolitikai helyzete és a világ ügyeiben betöltött szerepe követeli meg. Hangsúlyozta, hogy az orosz hadiipari vállalatok a hazai fegyveres erők felszerelése mellett a legszélesebb nemzetközi együttműködésre is nyitottak.