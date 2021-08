Mint arról az Infostart is beszámolt, a parkolási reformcsomag egyrészt az érintett kerületben élő lakosok parkolási gondjain enyhítene, másrészt rendezné a megosztott használatú biciklik, rollerek tárolását is.

A Főpolgármesteri Hivatal a Magyar Közúttal és a Budapesti Közlekedési Központtal közösen az elmúlt hónapokban dolgozta ki a pilotprojektet – jelentette be Balog Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke.

Mint fogalmazott,

a cél, hogy amikor a belső kerületekben élők este hazatérnek, könnyebb legyen számukra a pakolási helyzet.

Előtte, a nap nagy részében, reggel 7 órától este 6 óráig ugyanúgy használhatók bárki számára az érintett parkolóhelyek. Emellett megkezdődött a mikroMobilitási Pontok tervezése, kijelölése és megvalósítása is, „így felszámolva azt a rollerkáoszt, amely Budapest belső kerületeiben uralkodik” – tette hozzá.

Elsőként a VI. kerületben indulhat el a kizárólagos lakossági parkolás, amelyhez rövidesen a VII. és a XIII. kerület is csatlakozhat.

Soproni Tamás VI. kerületi polgármester szerint a projekttel szeretnék megreformálni a közterületeket használatát. Először Belső-Terézvárosban 405 helyen, a pakolóhelyek mintegy 30 százalékán este 6 óra és reggel 7 óra között kizárólag érvényes lakossági várakozási engedéllyel rendelkezők parkolhatnak. Október 1-ig azonban csak figyelmeztetni, tájékoztatni fogják a helytelenül parkolókat.

Hozzátette: emellett

a kerületi parkolóházakban várhatóan októbertől 150 helyre 50-60 százalékos kedvezménnyel vehetnek majd bérletet a helyi lakosok.

A VII. kerület polgármestere, Niedermüller Péter hangsúlyozta: a lakossági parkolóhelyek kérdése egy új, komplex közlekedéspolitika része. „Ez az első lépése annak, hogy mi egy másfajta, egy zöld, barátságos, nyitott, egyben befogadóbb Budapestet szeretnénk, és ezért dolgozunk minden kerületben.”

Puchner Gábor, a XIII. kerület alpolgármestere kiemelte: a közterületek újragondolásának, újraosztásának jegyében Újlipótvárosban is sokat tesznek a kerület zöldítése, a kerékpáros közlekedés élénkítése érdekében. A forgalomtechnikai engedélyeket beadták, és zajlanak az egyeztetések a mikroMobilitási Pontokról is. Meglátása szerint ősz folyamán a XIII. kerület is abba a helyzetbe tud kerülni, hogy elindulhat a kivitelezés, és a helyben lakók számára a kizárólagos várakozási övezetek kijelölése.

A kizárólagos lakossági parkolás bevezetéséről a fideszes vezetésű V. kerülettel is előrehaladottak a tárgyalások, Balogh Samu szerint a legtöbb szakmai kérdésben egyetértettek,

a témában nincsenek politikai ellentétek.

A főpolgármester kabinetfőnöke szerint a parkolási nehézség egész Budapestre jellemző, hosszú távon pedig a közösségi közlekedés fejlesztése a megoldás, ehhez viszont a kormánynak lehetővé kellene tennie, hogy a főváros számára a fejlesztési források elérhetővé váljanak. V. kerület: helytelen, hogy mikromobilitási pontokat kér cserébe a főváros Az V. kerületi önkormányzat diszkriminatív fővárosi döntésnek tartja, hogy bár a városrész polgármestere már tavaly novemberben előterjesztette kizárólagos lakossági parkolóhelyek létrehozásáról szóló ötletét a fővárosnak, arra Belváros-Lipótváros még mindig nem kapott engedélyt, de a VI. kerületben elindulhatott az új parkolási rend - olvasható az V. kerület időközben kiadott közleményében. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP), Belváros-Lipótváros polgármestere 2020 novemberében elsőként nyújtotta be javaslatát a főpolgármesternek arról, hogy minden budapesti polgármester az általa vezetett kerület lakosai számára kizárólagos várakozóhelyeket jelölhessen ki. Ezt Karácsony Gergely akkor elutasította, arra hivatkozva, hogy a jogszabályi környezet nem tesz lehetővé a Fővárosi Önkormányzat számára a fővárosi parkolási rendeletben meghatározottakon túlmenően bármilyen további szabályozást. Ennek ellenére több szomszédos kerület az V. kerületi ötlet alapján elkezdett forgalomtechnikai terveket készíttetni a kizárólagos lakossági várakozás vonatkozásában - írták. Most pedig a főváros olyan feltételekhez, mikromobolitási pontok létrehozásához kötné a kizárólagos lakossági várakozóhelyek létesítését, amelyekre "semmilyen jogalapja nincsen". Emellett ezek létrehozása csak a lakossági parkolóhelyek rovására lehetséges. Továbbá a mikromobolitási pont fogalmának, kritériumainak meghatározására szintén semmilyen jogszabályra nem tudtak hivatkozni az erről szóló augusztusi egyeztetésen. Kiemelték, míg a VI. kerület 90 mikromobilitási pontot hoz létre a fővárossal kötött megállapodás értelmében, az V. kerület már jelenleg is mintegy ezer kerékpártámaszt üzemeltet, több mint kétezer kerékpár lerakására alkalmas kapacitással, emellett pedig 18 MOL Bubi állomásnak is helyet ad. Belváros-Lipótvárosban a biciklitárolók nem foglalnak el lakossági parkolóhelyeket, és a tervezett új tárolópontokat sem az útpályán alakítják ki, mint más kerületekben - hangsúlyozták. Kitértek arra, a belvárosi önkormányzat Magyarországon elsőként szabályozta a segwayek és egyéb gépi meghajtású közlekedési eszközök használatát. Az elektromos közösségi rollerek kijelölt pontokon történő elhelyezése is V. kerületi kezdeményezés, amelynek előfeltétele az egyéb, biztonságra és rendezett közterületek megtartására vonatkozó feltételek teljesülése - sorolták. Az V. kerület polgármestere a helyzet megoldása érdekében a főpolgármesterhez fordult.

