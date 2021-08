A BOK Csarnokban köszöntötték a tokiói olimpikonjainkat - a nap hírei

A budapesti BOK Csarnokban köszöntötték a tokiói olimpián szerepelt magyar sportolókat, érmeseket és helyezetteket. A küldöttség utolsó csoportja hétfőn érkezett haza. A magyarok az utóbbi 25 év legjobb eredményét elérve, összesen 20 érmet, 6 aranyat, 7 ezüstöt és 7 bronzérmet szereztek. A több száz szurkoló előtt rendezett ünnepségen Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kiemelte: ugyanolyan szeretettel fogadják most a magyar olimpikonokat, ahogyan ők törekedtek arra Tokióban, hogy az ország minden lakosának örömet szerezzenek.

Újraindult az Uzsoki Utcai Kórház sürgősségi osztálya. Az intézmény Facebook oldalán közölte, hogy reggel 8 órától ismét elérhető az ellátás. Augusztus 4-én orvoshiány miatt állt le a sürgősségi osztály. Egy nyilvánosságra hozott belső körlevél szerint eredetileg az ügyeletet előreláthatólag augusztus 30-a reggelig nem tudják majd ellátni. A jelek szerint augusztus vége helyett előbb sikerült embert találni.

Szeptemberben 3 napig nem fogad betegeket a Honvéd Kórház központi telephelye. A népegészségügyi központ kijelölte azokat az intézményeket, amelyeknek szeptember 11. és 13. között át kell venniük a kórház területi ellátási kötelezettségét. Azt ugyanakkor nem indokolták, hogy erre miért van szükség. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő úgy véli, hogy az intézkedésre az eucharisztikus kongresszus miatt van szükség.

Jelentős intézményi változásokat sürget a kormányzat szerkezetében és működésében a jegybankelnök, mert szerinte csak így kerülheti el az ország, hogy beleragadjon a közepes jövedelmi csapdába. Matolcsy György a Magyar Nemzet internetes oldalán közzétett írásában úgy értékeli, hogy azért volt csak közepes a magyar felzárkózási teljesítmény, mert az állami működés hatékonysága közepes volt. Hibának nevezi egyebek mellett, hogy a gazdaságpolitika központja 2013-ban a Pénzügyminisztérium lett.

A balatoni halak ismét visszakerülhetnek a fogyasztók asztalaira azután, hogy újra 5 tógazdaságban, több mint ezer hektáros vízfelületen gazdálkodhat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. - mondta a köztársasági elnök a Kék bolygó című podcast adásában. Áder János Szári Zsolt halászati mérnökkel, a Balaton élővilágának megóvásáért felelős miniszteri biztossal korábban megkezdett beszélgetését folytatta.

Hosszú távú megoldást keres a Velencei-tó helyzetére a Kék bolygó Klímavédelmi Alapítvány. Krakkó Ákos, az alapítvány kommunikációs vezetője a Kossuth rádióban azután beszélt erről, hogy a Velencei-tóban nemrég tömegesen pusztultak a halak, és a tó vízszintje is alacsony. Krakkó Ákos elmondta: az alapítvány alapítója, Áder János köztársasági elnök arra kérte szervezetet a napokban, hogy állítson össze egy csapatot a Velencei-tó múltját, jelenét és remélt jövőjét ismerő vízügyi szakemberekből, biológusokból.

A Magyar Posta nem tervez postabezárást, jelenleg nincs olyan átszervezés a társaságnál, ami miatt csökkenne a posták száma - közölte a társaság. A Magyar Posta Zrt. ezzel Dudás Róbert, a Jobbik alelnökének kijelentésére reagált, miután a politikus nyolcszáz kistelepülési posta bezárását jelentő átszervezésről beszélt hétfői sajtótájékoztatóján. A társaság arra is felhívta a figyelmet hogy a jelenlegi jogszabályok szerint a Magyar Posta minden 1000 fő feletti településen köteles állandó postahelyet működtetni.

Heteken belül megnyílik a lehetőség a külgazdasági és külügyminisztérium honlapján az űrhajósnak jelentkezni kívánók számára a szükséges dokumentumok feltöltésére. Erről az űrkutatásért felelős miniszteri biztos beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Ferencz Orsolya hangsúlyozta: a többi között a repülőorvosi engedély mellett különböző képesítésekre, megfelelő fizikai kondícióra illetve magas szintű angolnyelv tudásra is szükség van. Második nyelvként az orosz is előnyt jelent. Hozzátette: az Európai Űrügynökség 11 év után nyitotta meg a toborzási lehetőséget, erre 150 magyar honfitársuk, köztük több nő is jelentkezett.

A klímaváltozás immár visszafordíthatatlanná vált, a globális felmelegedés már a Föld minden lakott részén szélsőséges időjárási körülményeket idéz elő - állapítja meg az ENSZ legújabb klímajelentése. A dokumentum szerint az emberiség a tevékenységével minden korábbinál erőteljesebben idézi elő a klímaváltozást. António Guterres ENSZ-főtitkár úgy fogalmazott, hogy ez már vörös riasztás az emberiség számára, a vészjelző fülsiketítően visít.

További segítséget mozgósít az Európai Unió az erdőtüzek által sújtott európai országok kérésére. Görögország, Észak-Macedónia, Albánia, Olaszország és Törökország összesen 14 tűzoltó repülőgépet, mintegy 1300 mentőautót, 3 helikoptert és 2500 járművet kap. Az Európai Bizottság közleménye szerint a legutóbbi felajánlások Franciaországtól, Németországtól, Lengyelországtól, Ausztriától és Szlovákiától érkeztek az elmúlt hétvégén.

Az idei volt a legrosszabb július a globális erdőtüzek szempontjából 2003, a műholdas mérések kezdete óta. A mediterrán térség keleti és középső részén Olaszország a legsúlyosabban érintett nemzetek közé tartozik. Ahogy a meleg idő folytatódik, úgy a veszélyek is egyre kiterjedtebbé válnak Dél-Európa csaknem egészén.

Ismét a nukleáris fegyverek leszerelésére szólított fel Nagaszaki polgármestere a város ellen a második világháború végén elkövetett atomtámadás 76. évfordulóján tartott megemlékezésen. Nagaszakiban 70 ezren meghaltak, 75 ezren megsebesültek az atomtámadásban. Három nappal korábban az Egyesült Államok Hirosimára dobta le az első atombombát.