Űrkutatási biztos: 2025-ben már mehet magyar asztronauta az űrbe

A Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján néhány héten belül megnyílik a lehetőség arra, hogy mindenki, aki jelentkezni kíván, a szükséges dokumentumokat fel tudja tölteni, addig pedig a NASA fizikai feltételrendszerét érdemes tanulmányozni – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában Ferencz Orsolya. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos kiemelte: a jelentkezőknek mások mellett szükségük lesz repülőorvosi engedélyre, valamiféle mesterfogokozatra a STAM szektorban (science technology engineering and mathematics, magyarul: tudomány, technológia, mérnöktudomány és matematika), megfelelő fizikai kondícióra és paraméterekre, magas szintű angoltudásra, második nyelvként pedig előnyt jelent az orosz. A szakember emlékeztetett, az Európai Űrügynökség toborzására, melyet 11 év után nyitott meg az ISA, mintegy 150 magyar honfitársunk jelentkezett, köztük sok nő, de a paraasztronauta-program is népszerű volt, amiben a paralimpiai bizottság működött közre.

Ferencz Orsolya utóbbi programot illetően elmondta: az Európai Űrügynökség egy kisérleti programjáról van szó, ami eleinte úgy tűnt, hogy azt az „associate quality” jegyében hirdettek meg. A valóságban azonban nagyon nagy jelentősége lehet orvosi szempontból, hiszen, mint mint azt a szakember magyarázta, a keringéstől kezdve az összes szervünkig minden másképp működik a világűrben. „Ha hosszú távon fönt vagyunk, és messzebbre megyünk, mint a Hold, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ha még 100 százalékos emberi testtel indul is el az asztronauta egészségügyi szempontból, történhet bármi olyasmi, ami miatt mindez később módosul, tehát ezek a vizsgálatok orvosi szempontból kritikusak” – ismételte meg.

Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos azt is kiemelte, nem az a kérdés, hogy valaki eljut-e a zsilipig, hanem, hogy ott be is engedik-e, és hetekig ott dolgozhat-e, amihez a NASA, illetve a Roszkoszmosz, tehát az üzemeltető nagyoknak az engedélye szükséges. Bár a fizikai feltételek közel sem olyan szigorúak, mint korábban, jelen esetben szó nincs arról, hogy elégséges lenne az, hogy valakinek sok a pénze – tette hozzá. Arról van szó, hogy a magyar honfitársaink számára egy olyan lehetőség kínálkozik, amire a történelemben eddig még soha nem volt példa: az Európai Űrügynökség programján túl, most egy nemzeti kutatóűrhajós indulásával – egyfajta gyorsítópályán – egy külön programban is részt vehetnek majd, amit ki kell használni – emelte ki.

A szakember arra is kitért, hogy a projekt keretében a magyar űripar mintegy 12 műszer megépítésére – ami egy hatalmas szám ilyen rövid idő alatt –, valamint nyolc kísérlet lefolytatására tett vállalást. Utóbbiak közé tartozik például a neurokognitív vizsgálatoknak a továbbfejlesztése is.

Nyitókép: Fotó: MTI/Mónus Márton