Percről percre – a koronavírus-járvány szerdai hírei

Hétfőtől ismét legálisan nyaralhatnak külföldön a britek. A jelzőlámpa-rendszer azonban szinte egész Európát a „sárga” kategóriába sorolta. Boris Johnson miniszterelnök most külön felhívta a figyelmet: az emberek ne utazzanak ilyen országokba.

Folyamatosan javulnak a járványadatok, ezzel egyre csökken a magyarországi kórházakra nehezedő nyomás is. A héten új lendületet vett az oltási program.

Öt héten át öt oltott ohiói kap egymillió dollárt – jelentette be a kormányzó. Az ötlet sikerét jelzi, hogy három hete nem vettek fel annyian oltás az államban, mint múlt pénteken.

A felmérés különbséget is feltárt az mRNS és az adenovírus-oltások hatása között a vizsgált, nem a koronavírus elleni védelemre vonatkozó kérdésben.

2021.05.19. 05:40

Több országgal tárgyaltak is erről. Kormányilletékesek azt is elmondták, meddig tart ez a korlátozás - elég rossz hír ez a COVAX program és a globális oltottság szempontjából is.