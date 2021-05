Napi adatok: újra több mint százezer oltást adtak be egy nap alatt

633 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 799 588 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a központi tájékoztató oldal.

Elhunyt 52 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 329 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 648 513 fő (ez több mint 7500-zal több a kedden jelentett adatnál), az aktív fertőzöttek száma pedig 121 746 főre csökkent (–6968).

1908 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (189-cel lettek kevesebben egy nap alatt), közülük 224-en vannak lélegeztetőgépen (–27).

A beoltottak száma 4 790 996 fő (76 004 első oltást adtak be 24 óra alatt, az eggyel korábbi adat is hasonló számról szólt), közülük 2 774 416 fő már a második oltását is megkapta (kicsivel több mint 25 ezer második dózist adtak be a keddi jelentéshez képest).

A kormány szerdai ülésén tárgyalja az újraindítás újabb fokozatával várható intézkedéseket.

