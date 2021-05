Számos ország eltörölte már a külföldi turisták számára a karanténkötelezettséget és a tesztelést, amennyiben igazolni tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni védőoltást. Változó, hogy melyik állam hány nappal az első (vagy a második oltás) felvétele után teszi lehetővé a korlátozásmentes beutazást, de az oltások napját és a vakcina típusát tudni kell igazolnia a beutazónak.

Mivel ebből néhány dolog nem szerepel a magyar védettségi igazolványon (a QR-kóddal elérhető adatokban sem), ezért szükség van az angol nyelvű igazolásra. A turizmus.com oldallal Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos közölte: az angol nyelvű formanyomtatványt az NNK az utazók kérésére eddig is elküldte, ezenkívül a dokumentum a legtöbb oltóközpontban elérhető, továbbá most már letölthető a portál oldaláról is (itt, pdf), és rövidesen a koronavirus.gov.hu oldalra is felkerül.

Az angol nyelvű igazolást (mely a személyes adatok mellett a vakcina típusát, sorszámát, és a két oltás dátumát is tartalmazza)

az oltóorvos – tehát az oltóközpont, illetve az oltópont orvosa, vagy a háziorvos – állítja ki és hitelesíti az oltásnál kapott, magyar nyelvű igazolás alapján.

Az angol igazolás megszerzésének külön költsége nincs, és az oltások beadása után, visszamenőleg is igényelhető a háziorvosnál, illetve az oltóközpontban.

Görögország, Horvátország

A portál felidézte: A magyar turisták egyik fő nyaralódesztinációjának számító Görögország például minden vakcinatípust elfogad, ugyanakkor előírták, hogy a második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak a beutazásig, és erről angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelven kiállított oltási igazolást kérnek. A magyar védettségi igazolvány tehát nem elegendő a május 14-től elérhetővé vált görögországi nyaraláshoz, mivel nem tünteti fel a beutazás feltételeként megszabott adatokat.

Magyarország már hét országgal (Szerbia, Montenegró, Szlovénia, Bahrein, Horvátország, Törökország és Csehország) kötött kétoldalú megállapodást arról, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait és szabad utazást engednek polgáraiknak országaik között vakcinától függetlenül. Közülük is több úti cél azonban az oltás dátumától számított napokhoz köti a korlátozásmentes beutazás kezdő időpontját.

Így például Horvátország is, a magyarok másik felkapott célpontja, ahova oltási igazolással akkor utazhatunk be, ha a második oltást követően eltelt 14 nap. Horvátország azonban nem követeli meg az angol nyelvű igazolást, elég felmutatnunk a határon a védettséget igazoló plasztikkártyát és mellé a (magyar nyelvű) papíralapú oltási igazolást, amelyen mindkét oltási dátum szerepel.

