Már SMS nélkül lehet időpontot foglalni Pfizer-oltásra is

Az oltási program állásáról és a heti oltási tervről számolt be először György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 790 996 fő, közülük 2 774 416 fő már a második oltását is megkapta. A regisztráltak száma 5,1 millió. A magas átoltottsággal sikerült elérni, hogy lecsengjen a járvány harmadik hulláma – tette hozzá.

A kormány most tárgyalja, hogy ötmillió beoltott után mely korlátozásokat lehet még feloldani

– mondta az államtitkár. Jelenleg már több vakcina van az országban, mint ahányan kérik az oltást. Folyamatosan lehet időpontot foglalni a Sinopharm-vakcinára, ebből bőven jut az oltópontokra és a háziorvosokhoz is. Korlátozott számban lehet még foglalni időpontot AstraZeneca-oltásra is. Az orosz vakcinából nem lesz több, a megrendelt kétmillió adag már megérkezett, már alig nlhány ezer maradt.

Ma újabb Pfizer-oltásokat hirdetnek meg, 199 ezer adagot adnak ki elsőkörös oltásokra, a többivel a második oltásokat végzik. Az online időpontfoglalóban lehet jelentkezni, csütörtöktől vasárnapig tart majd az oltási kampány.

Már minden érvényes regisztrációval rendelkező tud foglalni, nem küldenek külön SMS-t.

Időpontfoglalás nélkül viszont senkinek sem adnak oltást. Aki lemarad, a jövő heti szállítmányból meghirdetett mennyiségre jelentkezhet majd – mondta György István.

A 16-18 évesek is folyamatosan regisztrálhatnak a Pfizer vakcinájára, de most már nem külön rendszerben, hanem a 18 éven felüliekkel együtt. A háziorvosok Sinopharm-, Moderna- és Janssen-vakcinával oltanak továbbra is.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ helyettes vezetője az ausztriai beutazási szabályokat ismertette, az új belépési szabályok szerint, akinek van friss negatív PCR- vagy antigéntesztje, vagy átesett a betegségen vagy van két oltása, karanténkötelezettség nélkül utazhat be Magyarországról Ausztriába. Aki egy oltást kapott, az oltás után 22 nappal korlátozás nélkül utazhat be. Akinek nincs ezek egyike sem, az is beutazhat, de egy napon belül PCR-tesztet kell végeztetnie. Az ellenőrzés miatt a határátkelőhelyeken torlódás lehet.

Az elmúlt 24 óra rendőri intézkedései:

Maszkhasználat miatt intézkedtek 379 esetben.

50 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt.

37 intézkedés történt a tranzitszabályok megszegése miatt.

A hatósági házi karanténban lévők száma csökkent, most 16 027-en vannak így megfigyelés alatt, 1626 újat rendeltek el.

Továbbra is kedvezően alakulnak a járványügyi számadatok. 633 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 799 588 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 52 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 329 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 648 513 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 121 746 főre csökkent. 1908 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 224-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette az elmúlt 24 óra adatait Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Európában már csökkenő adatokat látunk, a vírus jelen van a világban, ezért be kell oltatnia magát mindenkinek, mert az oltatlanok védtelenek is maradnak a fertőzéssel szemben – mondta a tisztifőorvos.

A 19. héten 25 százalékos csökkenést tapasztaltak az új eseteknél,

a fertőzöttek elsősorban az aktív korosztályból kerülnek ki, az átlagéletkor 43 év. A legmagasabb arányban a 40-49 évesek érintettek, 20 százalékkal. Pest megyében 14, Budapesten 13 százalékban azonosították az új fertőzötteket. A legkevesebb új esetszám Nógrád, Somogy és Tolna megyében volt. A legnagyobb csökkenés Zala megyében volt, 50 százalékkal. Emelkedés csak Komárom-Esztergom megyében volt, de ott sem alakult ki góc.

Ma van a családorvosok világnapja, ezért Müller Cecília köszönetet mondott a háziorvosoknak a járványhelyzetben elvégzett munkájukért. Beszélt a gyermek- és babaúszásról is, két alapvető feltétel van: védettségi igazolvány kell az oktatónak és a szülőnek is. Emellett az alapvető higiénés feltételeket be kell tartani, így a medence vizét szűrni kell a babaúszás előtt és után, termálvizes medencében nem szabad a kisgyerekeket fürdetni.

Kérdések

Szükség van-e még vérplazmára?

Igen, szükség van a vérplazmára, mert sokan vannak még kórházban, és vérre is, mert elindultak az elektív ellátások, műtétek is.

Oltás után mennyit kell várni a véradás előtt?

Nincs előírt intervallum, de az oltási reakciókat érdemes megvárni. Néhány nap után, tünet- és panaszmentesen lehet már vért adni.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor