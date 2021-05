Biztatók a csehországi járványügyi mutatók. A napi új fertőzések száma március eleje óta csökken, akkor naponta mintegy 17 ezer új fertőzést szűrtek ki a laboratóriumok. A járvány terjedését mutató reprodukciós szám április közepe óta már egy alatt mozog, jelenleg 0,79, ami szintén a kór terjedésének lassulására utal. A Covid-19 szövődményeiben elhunytak napi száma ebben a hónapban 30 alá csökkent, míg áprilisban még 84 körül mozgott a napi átlag.

A cseh kórházakat már nem fenyegeti a leterheltség, ezért is vált lehetővé, hogy az intézményekben ismét elvégezzék a tervezett, de a pandémia miatt elhalasztott műtéteket is. A kórházakban a szerdán ismertetett adatok szerint 1260 covidos beteget kezelnek, több százzal kevesebbet, mint egy héttel korábban, és a számok folyamatosan csökkennek. Ezek a mutatók mind lehetővé teszik a kormány számára, hogy enyhítsen az óvintézkedéseken. A szépségszalonok és fodrászatok már két hete fogadhatnak klienseket, egy héttel ezelőtt az üzletek ajtajai is kinyíltak a vásárlók előtt, és az általános iskolás diákok számára is véget ért a távoktatás. Az éttermek teraszain hétfőtől lehet fogyasztani, és hamarosan nyithatnak a szállodák is a színházakkal és mozikkal együtt.

A 10,6 milliós országban eddig 4,1 millióan kapták meg a koronavírus elleni védőoltás legalább első adagját, és 1,1 millió személyt már másodszor is beoltottak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinák valamelyikével.

Egyelőre Szlovákiában is csak az ügynökség által elfogadott vakcinákat használják, noha 200 ezer adag Szputnyik V vakcina már március óta raktáron áll egy Kassa melletti telephelyen. A szlovák egészségügyi minisztérium szerdán nagy váltást jelentett be az oltási stratégiában, méghozzá azt, hogy az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának oltási regisztrációs oldalán megszűntek a korosztályokra vonatkozó korlátok, így már a 18 éven felüliek is megkaphatják Pfizer vagy a Moderna oltóanyagát. A két vakcinára eddig csak 35 éves kortól lehetett jelentkezni. A virtuális váróteremben jelenleg 200 ezer személy várakozik az oltásra. AstraZenecára a korábbi bejelentésnek megfelelően egyelőre nem lehet regisztrálni. Az egészségügyi minisztérium szerint azért állították le az első oltást ezzel a vakcinával, mert hiány van belőle, ezért azt a második oltásra tartalékolják.

Szlovákiában azok a személyek, akiket ezen a héten oltanak be, már megkapják az úgynevezett átmeneti igazolást. „Akik korábban kapták meg a védőoltást, utólag is kérhetik a tanúsítványt” – jelentette be Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter, és közölte, hogy június 26-tól mindenki megkapja az európai szabvány szerinti tanúsítványt. „Akiket ezen a héten oltanak be, olyan dokumentumot kapnak, amelyet a határátlépéskor elfogadnak a velünk szomszédos országok” – közölte a tárcavezető, hozzátéve, hogy akik korábban kapták meg az oltást, azok a háziorvosuktól kérhetnek ilyen igazolást. Robet Fico exkormányfő, az ellenzéki Smer párt vezetője bejelentette, indítványozni fogja az egészségügyi miniszter leváltását, ha hétfőig nem oldódik meg az oltásról szóló igazolások kérdése.

