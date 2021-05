A védettségi igazolvány hamisítása 5 év börtönnel is büntethető - a nap hírei

Keddtől már a Magyarországon élő külföldiek és a taj-számmal nem rendelkező, külföldön élő és külhoni magyarok is regisztrálhatnak a koronavírus elleni védőoltásra - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A személyazonosság hitelesítése érdekében a regisztrációs felület számukra módosult. Előzőleg az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos azt hangsúlyozta, hogy az itt élő külföldiek járványügyi szempontból a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá esnek, ráadásul most már rendelkezésre áll kellő vakcina az ő oltásukra is. Hozzátette: a 16-18 éveseket már lehet regisztrálni, őket már májusban beolthatják.

Már időpontfoglalás nélkül lehet a védettségi igazolványokkal kapcsolatos ügyeket intézni a kormányablakoknál - erősítette meg az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: az intézkedésről azután döntöttek, hogy kiderült: többen még nem jutottak hozzá a kártyájukhoz, annak ellenére, hogy akár hetekkel ezelőtt megkapták az oltást. Az operatív törzs tájékoztatóján az is elhangzott: a védettségi igazolvány hamisítása 5 év börtönnel is büntethető.

A járványvédelmi intézkedések következő enyhítése 5 millió beoltottnál várható, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a veszélyhelyzetet akkor még valószínűleg nem lehet feloldani. Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: érvényben vannak még olyan korlátozások, amelyekre a rendes jogrend keretei között nem lenne mód. Példaként a védettségi igazolványhoz kapcsolódó jogosítványokat és a gyülekezési jog korlátozását nevezte. Szólt arról is, hogy a kormány hosszútávú vakcinagazdálkodási stratégiáról tárgyal hamarosan. A cél, hogy influenza és koronavírus elleni vakcinából önellátó legyen az ország.

Mintegy 7,3 milliárd forinttal emelkedhet jövőre a Magyar Tudományos Akadémia költségvetési támogatása - jelentette be az MTA elnökea rendes közgyűlés alkalmából tartott online tájékoztatón. Freund Tamás közlése szerint a kormány és az MTA közötti megállapodás nyomán - ha azt az Országgyűlés is megszavazza - 53 százalékkal nő az akadémia számára a központi büdzséből juttatott forrás. Kitért arra, hogy külön kezelik a székház-rekonstrukció első ütemére betervezett 15 milliárd forintot, amelyről még folynak a tárgyalások.

Az IMF szerint a magyar hatóságok gyorsan és határozottan reagáltak a járvány okozta válságra. A nemzetközi valutaalap szakértői a múlt heti konzultáció után azt írták: középtávon a versenyképesség további javítására van szükség. A delegáció elismerte, hogy bár a lezárások jelentősen korlátozzák a gazdasági aktivitást, a gyors ütemű oltási program a legtöbb uniós országhoz képest korábbi újranyitást tehet lehetővé, és már idén megkezdődhet a fellendülés. A pénzügyminisztérium közölte, hogy az IMF legfrissebb előrejelzése 4,3 százalékos magyar GDP bővülést valószínűsít, ami megegyezik a kormány várakozásaival.

Megkezdte a Pfizer-vakcina használatának vizsgálatát a 12-15 éves korosztálynál az Európai Gyógyszerügynökség. A hatóság a tervek szerint június végéig közzéteszi véleményét. Az uniós ügynökség gyorsított eljárás keretében végez értékelést a gyártók kérelme, illetve és az azzal együtt benyújtott, a 12 éveseknél idősebb fiatalok bevonásával végzett klinikai vizsgálatok eredményei alapján. A Pfizer és a BioNTech pénteken nyújtott be kérelmet. Ha az EMA szakbizottsága ajánlani fogja kiegészítést, a módosított engedély mind a 27 uniós tagországban júniustól érvényes lehet.

Nem alkalmazza többé Dánia a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen által előállított koronavírus elleni vakcinát. A dán hatóság szerint a vakcina előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait a beoltottaknál. A skandináv ország április 14-én - az Európai Unió tagállamai közül elsőként - teljesen leállította a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának használatát is. A két készítmény esetében azonos az indoklás: ezek a vakcinák nagyon ritka esetben agyi vérrögképződéssel járhatnak.

Az idén is elmarad a müncheni Oktoberfest, a világ legnagyobb sörfesztiválja a koronavírus-világjárvány miatt. Markus Söder bajor miniszterelnök a müncheni főpolgármesterrel tartott tájékoztatóján ugyanakkor úgy vélte: ha az egész világon megfelelően halad az oltási kampány jövőre már ismét meg lehet tartani a több mint 200 éves múlttal rendelkező fesztivált. A Münchenbe évente több mint hatmillió látogatót vonzó sörfesztivált szeptember 18-tól október 3-ig tartották volna az idén.