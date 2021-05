Gulyás Gergely a rendkívüli jogrend fenntartásáról, a kínai turisták oltásáról és az új európai jobboldalról

A rendkívüli jogrend fenntartása mindaddig indokolt, amíg szükségesek olyan korlátozások, amelyekre csak a veszélyhelyzet ad lehetőséget – mondta Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában. Ezek közé sorolta a gyülekezési jog korlátozását, vagy éppen a védettségi igazolvány alkalmazását, példaként említette azt, hogy a közokirat-hamisítás törvényi tényállását azonnal egy minősített esettel tudták bővíteni, míg ez rendes törvényalkotási eljárásban akár egy hónapig is eltartott volna.

Továbbra is a beoltottak száma alapján döntenek az intézkedésekről, a következő enyhítés 5 millió oltásnál jöhet, de akkor még nem szüntetik meg a rendkívüli jogrendet.

„Eljutottunk oda, hogy több vakcina áll rendelkezése, mint ahányan oltásra várnak. Vannak, akik válogatnak az oltások között, mert attól tartanak, hogy a keleti vakcinával a külföldi mozgás lehetősége nem lesz azonos az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákhoz képest, ezért különösen a fiatalok kivárnak” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A jelenlegi állás szerint már van 4,6 millió ember, aki regisztrált az oltásra, ezen felül van még 260 ezer további beoltott, aki regisztráció nélkül kapott vakcinát (rendvédelmi szervek dolgozói, egészségügyi alkalmazottak, idősotthonok lakói és dolgozói). A felvetésre, hogy a fennmaradó mintegy hárommillió ember beoltását hogyan tudja elérni a kormány, Gulyás Gergely azt felelte, az oltás nem kötelező, így nincs a kormánynak más eszköze, mint kampányokban elmondani az oltás fontosságát.

„Egy-két hét múlva elérünk oda, hogy mindenkit beoltunk, aki szeretné. Innentől mindenkinek a maga felelőssége, hogy milyen kockázatot vállal”

– mondta, és hozzátette, a fiataloknál ez gyakoribb, pedig az 50 év alattiak aránya a halálos áldozatok között 5 százalék.

A pénteki egynapos Pfizer-akcióról, amikor végül előzetes időpontfoglalás nélkül beoltottak százezer embert, a miniszter azt mondta, ha lesz eloltható vakcina, akkor lehetnek még hasonló lehetőségek. Most már látják, hogy van igény erre, sokan, ha az oltóanyag típusa is elfogadható, akkor szívesen oltatják be magukat. Beszélt az oltásregisztrációs oldal pénteki terheléses támadásáról, mint fogalmazott, még zajlik a vizsgálat, de azt sem tartja kizártnak, hogy egyszerre rengetegen próbáltak csak időpontot foglalni.

A védettségi igazolványhoz egyelőre csak jogok járnak, de a felvetésre, hogy például a munkáltatók megkövetelhetik-e az alkalmazottak oltását, azt felelte, „mivel az oltás nem kötelező, ezért érdekes munkajogi vita lenne. Nem hiszem, hogy az államnak ezt szabályozni kellene, de bizonyos ágazatokban, ha a munkáltató így tudja biztosítani a biztonságos munkavégzési körülményeket, akkor ez lehet jogos munkáltatói döntés is. Majd a bíróság eldönti, de ezt a kormány még az egészségügyben sem követelte meg.”

Elkezdődik a Magyarországon élő külföldiek oltása is, kedden indul a regisztrációjuk, és utána ugyanabban a rendszerben kaphatnak oltást. „A társadalmi immunitást kell elérni, s mindenki tagja a társadalomnak, aki itt él Magyarországon” – tette hozzá a miniszter.

Kínai turista kínai oltással

A kétoldalú utazási megállapodásokról úgy fogalmazott, hogy többet bejelentett már a külgazdasági és külügyminiszter, további három-négy országgal már közel az egyezség, ezért szerinte nem is indokoltak azok a félelemek, amelyek a keleti vakcinákhoz fűződő utazási korlátozásokról szólnak.

„Kötelező elfogadni az EMA által jóváhagyott vakcinákat, de harmadik ország állampolgárával szemben pozitív megkülönböztetést nem lehet tenni. Ha egy kínai turistát kínai oltással be lehet engedni, akkor a kínai oltással oltott uniós állampolgárt is be kell engedni. Mindenkinek eminens érdeke Európában, hogy Kínával az utazási korlátozások megszűnjenek, márpedig ott mindenki kínai vakcinával van beoltva” – mondta Gulyás Gergely, és jelezte, az orosz Szputnyik EMA-engedélyezésére is jó esély van, mert „minden tudományos eredmény azt igazolja, hogy az egyik leghatékonyabb vakcina,

csak politikai szempontok hátráltatják az engedélyezést”.

A miniszter szerint nem tisztességes, hogy amikor a német–orosz vagy a német–kínai kereskedelem rekordokat dönt, akkor az emberi élet védelme esetében ez miért jelent akadályt, és úgy látja, üzleti szempontok állhatnak bizonyos uniós döntések mögött.

A következő hetekben hosszú távú vakcinagazdálkodási stratégiát tárgyal meg a kormány –jelentette be Gulyás Gergely. Mint fogalmazott, folyamatosan figyelik, hogy meddig áll fenn a védettség, az elsőként beoltott egészségügyieknél legkésőbb szeptember vélhetően lejár a védettség, ezért van szükség a stratégiára. „Sok a bizonytalanság, hogy meddig tart a védettség, és visszatér-e a vírus, de a legrosszabbra kell felkészülni.

A legrosszabb pedig az, ha kilenc hónap után mindenkit újra be kell oltani, tehát erre kell felkészülni”

– mondta. Emellett cél, hogy a kutatásban és a gyártásban is Magyarország az élvonalban legyen, és a jövőben az országnak képesnek kell lennie ellátni magát vakcinával, később pedig gyógyszerrel is.

A gyors növekedés a cél

Az idei költségvetés módosítására azért van szükség, mert mindent a gazdasági újranyitásnak rendelnek alá. A miniszter szavai szerint most a járvány okozta gazdasági nehézségekre kell választ adni, egy részét már kezelték, komoly sikernek tartja, hogy a magyar munkavállalók száma érdemben nem csökkent. 2019 márciusához képest többen dolgoztak 2021 márciusában, a munkahelyeket sikerült megőrizni.

„Most az a cél, hogy a gazdaság a lehető leggyorsabban nője ki ezt a válságot, és álljon vissza a gyors növekedési pályára”

– mondta, és hozzátette, rugalmas költségvetési politika kell, mert lényegesen több a bizonytalanság, például az idei második negyedév biztosan sokkal erősebb lesz, mint tavaly, csak a mértékét nehéz prognosztizálni.

Gazdasági döntés volt az is, hogy a magyar kormány egyelőre nem kíván élni az uniós újraindítási csomag hitellehetőségével, Gulyás Gergely szerint nem akarták növelni az államadósságot, ráadásul ez nem egy végleges döntés, 2023 végéig a hitel bármikor felvehető, és nem zárják ki, hogy projekt alapon vegyenek fel ilyen hitelt. „Az euró-tagállamok átlagos adóssága 98 százalék, az unió egészében is 90 százalék felett vagyunk, így a mi 80 százalék körüli adatunk versenyelőny” – jelentette ki.

További kockázatként említette az őszi németországi választásokat, mert szerinte ha ott baloldali kormány alakul, akkor Európában olyan alapvető gazdasági fordulat jöhet létre, amely miatt elszállhat az országok adósságállománya.

Új európai jobboldal

A Fidesz kilépett az Európa Néppártból, de kész új európai mozgalmat indítani – magyarázta Gulyás Gergely. Budapesten erről tárgyalt Orbán Viktor Matteo Salvinivel, a legerősebb olasz kormánypárt vezetőjével és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel. A tárgyalások egy új, európai, valóban jobboldali szerveződésről folynak.

„A szervezőmunkát a járvány lassítja, de nemsokára ez a három fél további partnerekkel kiegészülve meg fogja mutatni, hogy Európában akkor is van jobboldal, ha az EPP már nem is tekinti magát annak – közölte, és hozzátette: – Az európai együttműködés oldalán állunk, ennek nincs alternatívája, a szélsőségeket elutasítjuk, egy közös Európa-víziót akarunk vázolni, mert ezek nem Európa-ellenes pártok, csak a hagyományos európai értékeket nem gondolják idejét múltnak.”

A miniszter szerint most a gyorsaságnál fontosabb az alaposság, az Európai Parlamentben félidőben osztanak újra szerepeket, ez idén november-decemberben lesz, ehhez érdemes igazodni, de nem kötelező.

Júniusra lesz teljes a jelöltállítás

„95 százalékban már tudjuk, hogy kik indulnak, nagy meglepetések nem is lesznek. A Fidesznek olyan képviselői vannak, akik bizonyítottak az elmúlt években, évtizedekben” – mondta a 2022-es országgyűlési választások előtti jelöltállításról, amely szerinte júniusra teljes mértékben lezárulhat.

Nem foglalkoznak a leendő közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt személyével, mert nem erre szeretnék építeni a kampányukat. Gulyás Gergely szerint a bő egy évtizedes kormányzati munkának kézzelfogható eredményei vannak, a 21. században ez volt az ország legsikeresebb évtizede, a Fidesznek ezekről a sikerekről kell beszélnie, és arról, hogy következő négy évre mit kínál.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán