Jelentősen nőhet az MTA költségvetési támogatása

Mintegy 7,3 milliárd forint beépülő forrással emelkedhet jövőre a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) költségvetési támogatása - jelentette be az MTA 194., rendes közgyűlése alkalmából tartott online sajtótájékoztatón az Akadémia elnöke.

Freund Tamás közlése szerint a kormány és az MTA közötti megállapodás nyomán - amennyiben azt az Országgyűlés is megszavazza - 53 százalékkal nő az akadémia számára a központi büdzséből juttatott forrás.

Az MTA elnöke elmondta, hogy

a növekmény mintegy felét az új elnöki programokra, a másik felét meglévő programjaik fejlesztésére fogják fordítani.

Az újdonságok között említette a tudományos tanácsadás és ismeretterjesztés intézményesítését, a Középiskolai MTA Alumni Program támogatását, három nagy tudományterületen egy-egy nemzeti program elindítását és a köztestületi működést segítő elektronikus szolgáltatások fejlesztését.

A plusz források 18-18 százalékát egyrészt az állandó akadémiai feladatokra - EISZ, MTMT, könyvtári szolgáltatások, határon túli tudományosság, Művészeti Gyűjtemény, könyv- és folyóirat kiadás, nemzetközi tagdíjak - fordítják, másrészt a bevált, folytatandó programok, a Bolyai-, a Fiatal Kutatónők-, a Vendégkutatói- és Lendület Ösztöndíjak, valamint a Tantárgypedagógiai Program erősítésére szánják. A köztestületi intézmények fejlesztését, elsősorban az illetmények értékállóságát egy 12 százalékos költségvetési bevételnövekménnyel fogják biztosítani.

Kitért arra, hogy külön kezelik a székház-rekonstrukció első ütemére betervezett 15 milliárd forintot, amelyről még folynak a tárgyalások.

"Az eredményesen lezárult költségvetési tárgyalások azt erősítik, hogy új szakaszba került az akadémia és a kormány kapcsolata" - fogalmazott Freund Tamás, aki szerint ez azt mutatja, hogy az új akadémiai vezetés programja nemcsak az őt megválasztó tagság, hanem a kormányzat támogatását is élvezi.

Elnöki köszöntő

Széchenyi akadémiája iránt a bizalom töretlen, a közvélemény-kutatások szerint a leghitelesebb közintézmény, ugyanakkor az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) helyzete a kutatóintézeti hálózat elcsatolását követően alapjaiban változott meg - fogalmazott elnöki köszöntőjében az MTA elnöke a köztestület 194. online közgyűlésén .

"Ebben az új erőtérben azon kell dolgoznunk, hogy kialakítsuk az akadémia számára a legmegfelelőbb szerepkört, demonstrálva nélkülözhetetlenségünket"- hangsúlyozta Freund Tamás.

Freund Tamás szerint a nemzet tanácsadójának, a tudománybarát társadalmi szemlélet terjesztésén dolgozó intézménynek a szerepét kell beölteniük, ami nem képzelhető el az eddiginél erőteljesebb köztestületi részvétel nélkül.

"Állásfoglalásaink egyszerre szólnak a döntéshozóknak és a szakpolitikusoknak, valamint mindazoknak, akik a közösségi médiából ránk zúduló hiteltelen információdömping közepette elbizonytalanodtak" - fogalmazott.

Az elnök úgy fogalmazott: nem csupán a világjárvány által ránk kényszerített szabályokhoz kell megmutatnunk alkalmazkodóképességünket, hanem tudományos akadémiaként, nemzeti akadémiaként a folyamatosan változó világhoz is.

Mint mondta, a tudomány képviselőinek a feladata azonban túlmutat saját alkalmazkodóképességének biztosításán. A tudomány minden eszközével segíteni kell a társadalom valamennyi rétegét abban, hogy képes legyen lépést tartani a drámai változásokkal. El kell tudnia magyarázni az okokat és a lehetséges megoldásokat, mert csak így várható el, hogy a tudomány iránti bizalom erősödésével az egyének is racionális válaszokat adjanak akár olyan korábban nem tapasztalt élethelyzetekben is, mint egy világjárvány.

Freund Tamás elmondta, hogy elnökként az MTA 2019-ben elfogadott, megújult küldetési nyilatkozatának iránymutatása szerint kíván dolgozni. Ennek sarkalatos pontjai a tudományos tények, elvek és módszerek tisztelete, valamint a nemzet iránti elkötelezettség. "A tudomány iránti közbizalom, valamint a társadalmi attitűd erősítésének nagy, de el nem odázható feladatát azonban csak az ehhez szükséges forrásokkal és eszközökkel rendelkező intézmény tudja ellátni"- hangsúlyozta.

Freund Tamás szerint különösen fontos a fiatalok megszólítása.

Közülük is azoké, akiket vonz a kutatói pálya. Számukra indították el a Középiskolai MTA Alumni Programot. Ennek keretében a mára kutatóvá érett volt diákok segítségével, egykori alma materükhöz fűződő kapcsolatukra építve vinné közelebb a középiskolás fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit, a felfedező kutatás örömét tudomány-népszerűsítő előadások és az azokat követő beszélgetések formájában.

Fontosnak nevezte azt is, hogy az Akadémia továbbra is megkerülhetetlen minőségbiztosító bázisa legyen a hazai kutatói közösségnek. Ezért a tudományos kiválóságot monitorozó, hitelesítő feladatát a kutatók mellett a kutatóhelyekre is kiterjeszti az Akadémia. E célból hirdette meg az "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítés elnyerésére első ízben kiírt pályázatát. A megmérettetés lehetősége a korábban az MTA-hoz, jelenleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóhelyeken kívül az egyetemi tanszékek, intézetek, klinikák előtt is nyitva áll - tette hozzá Freund Tamás.

