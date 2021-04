Elérte a 3 milliót a koronavírus ellen legalább egyszer beoltottak száma Magyarországon - a nap hírei

Elérte a 3 milliót a koronavírus ellen legalább egyszer beoltottak száma Magyarországon - derül ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójából. Előzőleg az oltási munkacsoport vezetője arról számolt be, hogy már több mint 4 millió 100 ezren regisztráltak, és heteken belül mindannyian megkaphatják a vakcinát. György István az operatív törzs tájékoztatóján megismételte: péntektől vasárnapig kaphatja meg a soron kívüli oltást a regisztrált, de az oltópontokon meg nem jelent 30 ezer pedagógus.

Bizonyosan tetőzik a 3. járványhullám - jelentette ki az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta: folyamatosan növekszik a vírusmutánsok fertőzőképessége, nagyon sok múlik azon, hogy milyen fogékonyságú szervezetre talál. Közben Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője megerősítette: megérkezett az egydózisos Janssen-vakcina Magyarországra. Az első szállítmány összesen 28.800 embernek elegendő vakcinát tartalmaz.

Az Európai Gyógyszerügynökség szerint nincs bizonyíték az összefüggésre a Johnson & Johnson vakcinája és a vérrögképződéses esetek között. Előzőleg amerikai egészségügyi hatóságok az egydózisos Janssen védőoltásának felfüggesztését javasolták. Az uniós gyógyszerügynökség azt hangsúlyozta: folytatja a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen vakcinájával történt nagyon ritka vérrögképződéses esetek kivizsgálását. Az Egyesült Államokban eddig négy erre utaló esetet jelentettek, egy ember meghalt. A Johnson & Johnson az amerikai javaslat után úgy döntött: késlelteti a vakcinák leszállítását Európába.

Péntekig tart a beiratkozás az általános iskolákba, jövő kedden pedig megkezdődik az óvodai beiratkozás, amely május 20-ig tart. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie, hogy időben elkezdődhessen a gyermekek közösségbe szoktatása és felkészítése a majdani iskolakezdésre. Az óvodakezdés halasztását május 25-éig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál.

Szlovákiában hétfőtől enyhítenek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon. Bizonyos feltételekkel megnyithatnak az üzletek, a múzeumok, a könyvtárak és a szállodák, és lehetővé válik a templomi istentiszteletek látogatása is. A feltételek között szerepel a negatív Covid-teszt és a létszámkorlátozás. Szlovákiában már egy hónapja lassan, de folyamatosan csökken az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések száma, és már 870 ezer embert beoltottak.

Hollandiában április 28-ig érvényben maradnak a lezárások és a kijárási tilalom. Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy várhatóan július elejére lehet teljes egészségben felszámolni a korlátozó intézkedéséket, addig a kormány fokozatos lazításokat tervez bevezetni egy ötlépcsős terv alapján. A holland kormány tervei szerint április végén a vendéglátó egységek megnyithatják kültéri teraszaikat, még több üzlet kinyithat, továbbá a felsőoktatásban tanulók visszatérhetnek a normális tanrendhez.

Csehországban kisebbségbe került a képviselőházban az Andrej Babis vezette kétpárti koalíciós kormány. Az ellenzéki Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja, amely eddig az ANO mozgalommal kötött toleranciaegyezség alapján eddig kívülről támogatta a kabinetet, felmondta a megállapodást. Vojtech Filip kommunista pártelnök szerint pártja elveszítette bizalmát az ANO mozgalomban, és egy bizalmatlansági indítvány esetén már nem fogja támogatni a kormányt.

A NATO főtitkára szerint Oroszországnak meg kell szüntetnie provokatív tevékenységét, és haladéktalanul meg kell tennie mindent az ukrajnai feszültség megszüntetéséért. Jens Stoltenberg az ukrán külügyminiszterrel folytatott brüsszeli tárgyalás után sürgette az orosz csapatok kivonását az ukrán területekről. Dmitro Kuleba hangsúlyozta: Kijev nem akar háborút Oroszországgal, diplomáciai megoldást keres szomszédjával.

Találkozót javasolt egy harmadik országban az orosz államfőnek az amerikai elnök. Joe Biden telefonon egyeztetett erről Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök ismét aggodalmának adott hangot a jelentős orosz haderő-összevonás miatt a Krím-félszigeten és Ukrajna határán. Vlagyimir Putyin moszkvai tájékoztatás szerint az ukrajnai rendezésnek a minszki intézkedéscsomagon alapuló módjáról beszélt.

Zártkapus lesz a tavalyról elhalasztott májusi budapesti vizes Európa-bajnokság. Így nem mehetnek be szurkolók a Duna Arénába a többi között az úszók kontinenstornájára sem. A korábban megvett jegyeket visszaváltják. Szántó Dávid, a szervezőbizottság vezetője az InfoRádiónak arról számolt be, hogy a szigorú egészségügyi előírások a korlátozott számú nézőt sem teszik lehetővé. A buborék rendszer értelmében a versenyhelyszínekre csak sportolók, a különféle nemzeti delegációk csapattagjai, szervezők és önkéntesek léphetnek be.