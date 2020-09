Magyarország a beruházások növelésével és adók csökkentésével kívánja fellendíteni a gazdaságot - a nap hírei

Magyarország a beruházások növelésével és adók csökkentésével kívánja fellendíteni a gazdaságot a koronavírus-járványt követően – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette: ha van rá indok, akkor a kabinet meghosszabbítja a munkahely-támogatási programot, de most mindenekelőtt a beruházásokra összpontosít. A kormányfő elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagját, mert az szerinte menedékérők befogadására kényszerítheti Magyarországot.

A pénzügyminiszter szerint ősszel is folytatni kell a gazdaságvédelmi intézkedéseket. Varga Mihály a Közgazdász vándorgyűlésen hangsúlyozta: azért van szükség a Gazdaságvédelmi akcióterv folytatására, mert a felmérések szerint a járvány jelenlegi, második hullámában megjelent a cégek körében a csődtől való félelem, a lakosság pedig a munkahelye elvesztésétől tart.

A Mol elnöke szerint ahhoz, hogy visszatérjen az olajipar a korábbi keresleti-kínálati állapotokhoz, akár 5 évre is szükség lehet. Hernádi Zsolt a közgazdász-vándorgyűlésen elmondta: alapvető stratégiai cél a dekarbonizáció. Kitért arra is, hogy növekedni fog az energiaigény, amire a Molnak is fel kell készülnie.

Újabb 927 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést Magyarországon. 9 krónikus beteg meghalt, ezzel az elhunytak száma 718-ra, az aktív fertőzötteké 16.464-re emelkedett. Az országos tisztifőorvos az Operatív Törzs tájékoztatóján elmondta: a súlyos lefolyású megbetegedés most is jellemzően az idős korosztályt érinti, míg az új fertőzések nagyrészt a fiatalabb korosztályból kerülnek ki. Müller Cecília közölte: elkezdődtek a kórházi átvezénylések.

Elkészültek a Magyarországon gyártott lélegeztetőgépek – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Celitron Medical váci központjában hangsúlyozta: a tárca által rendelt ezer berendezés technológiai szempontból a legjobb a világpiacon.

A Demokratikus Koalíció szerint az összeomlás szélén van a magyar egészségügyi rendszer. Komáromi Zoltán, az ellenzéki párt szakpolitikusa arról számolt be, hogy önkormányzati- és magánintézményekből irányítanak át orvosokat és ápolókat az állami kórházakba a Covid-osztályokra, és nem látni annak jeleit, hogy a kormányzat felkészült volna a második hullámra.

Mentőcsomag készül a budapesti turizmus megsegítésére. Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban elmondta: a javaslat a turisztikai vállalkozások ingatlanbérleti díját 70 százalékkal, a teraszok után fizetendő díjat pedig 90 százalékkal csökkentené. A taxisok is kapnának engedményeket, a drosztdíj 70 százalékát engednék el. A BKK 17 milliárd forintos kompenzációt kapna, mivel az optimista becslések szerint is 22 milliárdos vesztesége lehet a járvány következtében.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a kétmilliót is elérheti a koronavírus halálos áldozatainak a száma, mielőtt széles körben alkalmaznák a védőoltást. Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója arra figyelmeztetett, hogy még magasabb lehet a halottak száma, ha nem hoznak összehangolt lépéseket a járvány megfékezésére. A betegség eddig már csaknem egymillió ember életét követelte.

A júniusi mélyponthoz képest 53 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma szeptemberre. Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár közölte: augusztusban ismét 4,5 millióra emelkedett a foglalkoztatottak száma, így többen dolgoztak, mint 2020 elején. Hozzátette: a regisztrált álláskeresők száma szeptemberre 323 ezerre csökkent.

Magyar és európai uniós forrásból 30-40 százalékos támogatást is nyerhetnek majd a családi házak tulajdonosai napelemes rendszerek telepítésére - közölte az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László azt mondta: nemcsak hitellel, hanem vissza nem térítendő támogatással is szeretnék ösztönözni a megújuló energiaforrások használatát.

Újabb tömegtüntetést szervez a fehérorosz ellenzék a hét végére. Az eseményre 100 ezer embert várnak, és jelképesen beiktatják majd elnöknek Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki vezetőt. A vitatott tisztaságú augusztus 9-i elnökválasztáson újraválasztott Aljakszandr Lukasenka váratlanul szerdán tette le a hivatali esküt, a jogszabályok által előírt időpontnál korábban, zárt ajtók mögött.