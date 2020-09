Itt a budapesti mentőcsomag

A turisztikai vállalkozások ingatlanbérleti díját 70 százalékkal, a teraszdíjat 90 százalékkal csökkentik Budapesten - ez áll egyebek mellett a főváros készülő válságcsomagjában a Népszava értesülése szerint.

A csomagban még van 70 százalékos drosztdíjkedvezmény a taxisoknak, ez önmagában is több százmilliós tétel.

A javaslat jövő héten kerül a Fővárosi Közgyűlés asztalára, és 2021 márciusáig maradnának hatályban a válságintézkedések.

Továbbá: a főváros közlekedési cége 17 milliárdos kompenzációt kap a járvány miatti veszteségek (22 milliárd forint) miatt.

Az önkormányzat folytatja a nagy arányú tesztelést, szeptemberben 900 idősotthoni dolgozót teszteltek le, míg a bent lakók esetében 1600 embert, ebből 21 lett pozitív.

A főváros további 20 ezer PCR-teszt beszerzését tervezi, az előző csaknem 20 ezres készletből ugyanis alig 5000 maradt, márpedig a hajléktalanellátók és az idősotthonok tesztelését kéthetente megismételnék.

Javaslat még, hogy a karanténban lévő közgyűlési tagok is - távollétben - teljes joggal vehessenek részt a munkában, szavazhassanak is - ismert, a X. és a XXIII. kerületi polgármester is karanténban van.

A Népszava továbbá úgy tudja, a vízügy visszavonta árvízvédelmi fejlesztési terveit a Hajógyári-szigeten, így nem vágnak ki fákat.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton