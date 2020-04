Szinte minden gazdasági szereplőt érintenek az adókönnyítő javaslatok - a nap hírei

Vidéken számos könnyítés lép életbe hétfőtől, a fővárosban és környékén ugyanakkor érvényben marad a kijárási korlátozás. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy az iskolák továbbra sem nyitnak ki, és augusztus közepéig nagy rendezvények sem lehetnek. Kötelező lesz eltakarni az arcot az üzletekben és a közösségi közlekedés járművein. Május 19-én nyújtja be a jövő évi költségvetést a pénzügyminiszter. Kitért arra is, hogy az oktatási rendszer a nehéz helyzetben is felkészült az érettségire.

Továbbra is fegyelmezett viselkedést kér az országos tisztifőorvos, mert szerinte a korlátozások lazítása után gyorsulhat fertőzés terjedése. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján beszámolt arról is, hogy már 2775 ember szervezetésben mutatták ki a kórokozót 312-en haltak meg a betegség szövődményeibe.

A legtöbb településen ezen a hosszú hétvégén is elrendeltek rendkívüli korlátozó intézkedéseket a polgármesterek. A fővárosban péntektől vasárnapig ismét lezárják a Margitsziget és az Óbudai-sziget reggel 9 és este 8 óra között. Vidéken van, ahol az eddigieknél is szigorúbb korlátozásokat vezettek be.

Országszerte 18 nagyobb idősotthonba küld intézményparancsnokokat a kormány - közölte az országos kórházfőparancsnok. Halmosi Zsolt az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: az intézményparancsnokok nem veszik át a felelősséget a fenntartóktól.

A jelentkező nyolcadikosok több mint 96 százalékát felvették valamely középfokú iskolába - közölte az Oktatási Hivatal. A tájékoztatás szerint több mint 97 ezer tanuló kérte felvételét középfokú nevelési-oktatási intézménybe.

Szinte minden gazdasági szereplőt érint a koronavírus-járvány gazdasági hatásait adóintézkedésekkel mérséklő törvényjavaslat - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály Facebook-odalán közzétett videójában beszélt a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről, a társaságiadó-mentesség intézkedésről, továbbá a banki és a nagy bevételű kiskereskedelmi láncok ágazati adójáról

A Mol válságkezelési stratégiájának főbb pontjai közé sorolta a munkahelyvédelmi intézkedéseket, az energiabiztonság fenntartását, illetve a folyamatos működés biztosítását a cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt kiemelte, hogy a koronavírus-járvány hatására csoportszinten átlagosan mintegy 40 százalékkal csökkent az üzemanyagok iránti kereslet. Beszélt arról is, hogy a vállalatnak nincsenek likviditási nehézségei.

Az anyák napja miatt a hosszú hétvégére feloldják a virágboltok nyitva tartási korlátozásait - közölte a kezdeményező agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta: az intézkedéssel számos munkahely megmenthető.

Világszerte meghaladta a 3 millió 200 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma, a halottak száma 229 ezer fölé emelkedett, a gyógyultaké pedig meghaladta az egymilliót a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. A legtöbb halálos áldozata a megbetegedésnek az Egyesült Államokban van. Nyugat- és Közép-Európa egyes országaiban a járványgörbe lassú laposodást mutat.

Nem tervez egységes sebességkorlátozást a budapesti utakon a Fővárosi Önkormányzat - erősítette meg a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte: december végéig dolgozzák ki a szükséges intézkedéseket. Közölte azt is: a 6. és a 7. kerületben indult egy kísérleti program, amelynek részeként május első hétvégéjén lezárják az átmenő forgalom elől a Dohány utca, Erzsébet körút, Nagymező utca, Andrássy út és Kiskörút által határolt területet.

Fokozott ellenőrzést rendelt el egész májusra Budapesten és az ország 11 megyéjében az országos rendőrfőkapitány. A fokozott ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.