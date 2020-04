Operatív törzs: intézményparancsnokok állnak munkába 18 idősotthonnál - cikkünk frissül

2775-re nőtt az új koronavírus regisztrált fertőzöttjeinek hazai számadata, 312 halálos áldozat van, de 581-en már felgyógyultak. Az operatív törzs csütörtökön is megtartotta szokásos tájékoztatóját.

Halmosi Zsolt országos kórházfőparancsnok a tájékoztatón bejelentette, a szociális ellátóhelyeken intézményparancsnokot lehet kinevezni. Rögzítette, 18 olyan ellátóhely van (önkormányzati, állami, egyházi, magán), ahol 200-nál többen laknak, ezeken a helyeken lépnek munkába intézményparancsnokok.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a friss beteg- és elhunytszámok szokásos ismertetését követően elmondta, közel 73 ezer mintavétel történt már.

Úgy látja,

a lakosság "alapvetően betartotta" a korlátozó intézkedéseket,

több napja kiegyensúlyozott az új fertőzöttek száma, de "a járvány nem zajlott le", csak elérte azt a szintet, hogy "kormányzati döntések tudtak születni". Rögzítette ugyanakkor, hogy "senki nem marad ellátatlanul", mégis

szabadabb lesz a mozgás, aminek következtében "a fertőzöttek száma esetleg megemelkedik".

Külön felhívta a figyelmet, hogy a betegek és elhunytak kétharmada Budapesthez kötődik, ezért kérte, a szabályokat itt különösen is be kell tartani, legfőképpen az idős emberek védelmében.

Továbbra is zajlik az egészségügyi dolgozók oktatása,

"998-an ők fertőzöttek az összes fertőzött közül,

az ő ellátásukról is feltétlenül gondoskodnunk kell" - mondta Müller Cecília. Legfrissebb híreik szerint egyébként több mint 20 ezren jelentkeztek önként egészségügyi továbbképzésre, részben online, részben terepen zajik a folyamat, 18 ezren már vizsgáztak is a képzés végén.

"Anyáknapjázás"

A hosszú hétvégével kapcsolatban külön figyelmeztetett Müller Cecília, aki szerint most kreativitásra lesz szükség.

"Az anyák napja az egyik legszebb nap az évben. Sokunknak nincs lehetősége arra, hogy a megszokott és a közvetlen módon fejezzük ki a köszönetünket az édesanyák, nagymamák, dédik felé. Vannak azonban praktikus módok, ahogy minden más is szokatlan körülöttünk: akik egy közös hátartásban élnek, könnyebb a helyzetük, akik nem, azok védőeszközzel, távolságtartással találkozhatnak. A szemünkből látszik a legjobban, mit akarunk meghálálni. Virágok: tárgyakon rövid ideig marad életben a vírus. Lehet csokoládét is ajándékozni."

Most már jogszabály is szól arról, hogy korlátozás nélkül is nyitva lehetnek a virágüzletek.

Végül köszöntötte 88 éves édesanyját.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa ismételten elmondta, Budapestre és vidékre mostantól eltérő kijárási szabályok vonatkoznak. Ő is figyelmeztetett, hogy a virágboltok nyitva lesznek a hétvégén.

1186 hatósági karantént rendeltek az elmúlt 24 órában, a számadat most emelkedik - mondta. 1133 magatartásszegészt tapasztaltak.

Rémhírterjesztés ügyében már 80 eljárás indult Magyarországon, 56 személyt hallgattak ki gyanúsítottként.

A határon: Csanádpalota, Ártánd az, ahol várni kell.

Kérdések

- Hol vannak fertőzési gócpontok Magyarországon?

- A járvány visszaszorítása megtörtént, a fertőződések száma alacsony szintű. Idősotthonok viszont érintettek a kérdésben, illetve kórházi osztályok, egyes helyeken egész kórházak.

- Mit lehet várni a rendőrségtől a hétvégére?

- Továbbra is végrehajtjuk a kijárási korlátozás rendőrségi ellenőrzését. Mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát. Rendőreink a hétvégén kint lesznek a közterületeken.

- Mikorra várható az idősotthonok átfogó vizsgálatának eredménye?

- Először a magas létszámú intézményekben dolgoznak az ellenőrök, illetve ott, ahol sok volt a fertőzött. Első eredmények a jövő hét végén lesznek.

- Mit szólnak ahhoz, hogy forgalomkorlátozásokat hoznak egyes polgármesterek?

- Ehhez joguk van.

- Valamennyi halott szerepel a statisztikában, vagy csak a kórházban elhunytak?

-

Cikkünk frissül.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/kormany.hu