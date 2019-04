Május közepére áll helyre az olajszállítás a Barátság kőolajvezeték déli szakaszán, a magyarországi ellátás biztosított - a nap hírei

Elrendelte a biztonsági kőolajtartalékok részleges felszabadítását az üzemanyagellátás fenntartása érdekében az innovációs és technológiai miniszter Palkovics László döntése nyomán 400 ezer tonna nyersolaj rövid időn belül elérhetővé válik a magyar olajtársaság számára. Ezzel a hazai üzemanyag-ellátás zökkenőmentesen biztosított. Kaderják Péter energiaügyekért felelős államtitkár az InfoRádiónak a lépést azzal indokolta, hogy több térségbeli ország, köztük Magyarország klórszennyezés miatt leállította az orosz kőolaj behozatalát. Közben a Mol azt közölte, hogy az olajszállítás május közepére áll helyre a Barátság kőolajvezeték déli szakaszán. Erről született megállapodás az érintett orosz, szlovák, ukrán cégek és a magyar olajtársaság budapesti találkozóján.

Nem változtatott az alapkamat 9 tized százalékos szintjén a monetáris tanács, és a kamatfolyosó sem változott - közölte a Magyar Nemzeti Bank. Ez megfelel az elemzői várakozásoknak. A legutóbbi, március 26-ai kamatdöntő ülésen szűkítette a kamatfolyosót és a kiszorítandó likviditást a monetáris tanács. Elemzők szerint az idén még nem várható az alapkamat emelése, de az új makrogazdasági adatoktól függően, fokozatosan szigoríthatja a monetáris kondíciókat a jegybank.

Létrehozzák a sürgősségi gyermekellátás rendszerét a nemzeti gyermekegészségi programban - mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy napokon belül jelenik meg a közbeszerzési pályázat megfelelő ágyak beszerzésére, hogy a szülők beteg gyermekük mellett maradhassanak a kórházban. Úgy fogalmazott: bízik benne, hogy ez maximum 1-2 hónapon belül megoldódik. Arról is beszélt: már készül a törvénymódosítás és a részletes szabályozás, hogy a háziorvosok valamennyi szakvizsgájukat használhassák.

Budapesten még a héten megkezdődhet az intenzív patkányirtás, miután a fővárosi közbeszerzési bizottság elfogadta az irtásra vonatkozó szerződésmódosítást. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes elmondta, hogy az intenzív beavatkozás a Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott területeken kezdődik. Ez tíz belső kerületet, a nagy pályaudvarok környékét és a kiemelt közterületeket jelenti. A vállalkozó az első, nyolc hónapig tartó ütem során a mintegy 650 millió forintos keretösszegnek körülbelül a felét fogja felhasználni.

Hosszú évek óta tartó jogi huzavona után nyilvántartásba vette a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést az Európai Bizottság. A korábbi elutasítás után a javaslatot ismét benyújtó Székely Nemzeti Tanács arra kérte a brüsszeli testületet: biztosítson egyenlő lehetőséget a különböző uniós alapokhoz való hozzáférésre, hogy az unió fejlődését és kulturális sokszínűségét fenn lehessen tartani. A május 7-ei hivatalos regisztráció után egy év áll majd rendelkezésre egymillió támogató aláírás összegyűjtésére legalább hét különböző uniós tagállamból.

Az úzvölgyi katonatemető átalakításának leállítására szólította fel a román kormányfőt az ügy tisztázásáig az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor politikailag tűrhetetlennek, közigazgatásilag törvénytelennek tartotta, hogy román katonasírok parcelláját hozták létre a Székelyföld keleti peremén fekvő Úzvölgye első világháborús osztrák-magyar katonai temetőjében anélkül, hogy engedélyt kértek volna a temető tulajdonosától, Csíkszentmárton önkormányzatától. Az erdélyi Magyar Polgári Párt is tiltakozott az úzvölgyi katonatemető átalakítása ellen.

Nem kíván távozni tisztségéből a májusi európai parlamenti választás után a német kancellár. Angela Merkel személyesen oszlatta el az erről szóló találgatásokat. A politikus úgy fogalmazott: nem tervez ilyen bejelentést pártja, a Kereszténydemokrata Unió június elejére tervezett rendkívüli vezetőségi ülésén. Előzőleg a párt új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer szintén egyértelműen cáfolta, hogy szó lenne egy kancellárváltás előkészítéséről.

Átalakította kormányát a cseh miniszterelnök. Andrej Babis koalíciós kabinetjének három új minisztere és két új miniszterelnök-helyettese van. Távozott a kormányból a közlekedési, az ipari és kereskedelmi illetve az igazságügyi tárca vezetője. Milos Zeman köztársasági elnök elfogadta, a miniszterek lemondását és már ki is nevezte az új tárcavezetőket.

Venezuelában az ellenzéket támogatók és a jelenlegi elnök hívei is Caracas utcáira vonultak, miután az ellenzéket irányító Juan Guaídó felkelésre szólította fel a lakosságot és az ország hadseregét, majd Nicolás Maduro elnök is mozgósította híveit. Hírügynökségi értesülések szerint a tüntetők kövekkel dobálták a katonai erőket, akik könnygázt vetettek be és szemtanúk szerint lövések is eldördültek. A nemzeti gárda egyik páncélozott jármű a tüntetők közé hajtott. Kórházi források szerint 37 ember sebesült meg a kormányellenes tüntetéseken a Caracas melletti légi támaszpont közelében.