Elutasította a Brexit-megállapodást a brit parlament alsóháza - a nap hírei

Elutasította a brit parlament alsóháza a Brexit-megállapodást. A képviselők nagy többsége, 432 voksolt nemmel, szemben a 202 igennel. A BBC szerint brit miniszterelnök még soha nem szenvedett ilyen arányú vereséget a parlamentben. A szavazás után Theresa May miniszterelnök világosnak nevezte, hogy a törvényhozás nem támogatja a megállapodást, de hozzátette: a szavazásból az nem derül ki, mi az, amit a parlament támogatna. Hozzátette: az első kérdés most az, hogy a kormány élvezi-e még a parlament többségének bizalmát. Az ellenzéki Munkáspárt vezetője bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt kezdeményez Theresa May kormánya ellen. A kormány sorsáról szerdán tárgyal a parlament.

Az Európai Unió képviselői sajnálják a brit parlament döntését. A 27-ek közös közleményükben azt hangsúlyozzák, hogy ez a megállapodás szavatolhatná legjobban Nagy-Britannia rendezett távozását az unióból. Jean-Claude Junker, az Európa Bizottság elnöke sürgette Nagy-Britanniát, hogy mielőbb tegye világossá álláspontját a kilépés ügyében.

Országos sztrájkot hirdetnek a közszféra szakszervezetei, az időpontot csütörtökön jelentik be. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, az Önkormányzati Köztisztviselők Szakszervezete, a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége és a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete közleményükben azt írták, hogy csütörtökön 12 pontos követelés listát jelentenek be. Közben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete eljuttatta követeléseit a miniszterelnöknek. A PDSZ már a múlt héten megalakította sztrájkbizottságát.

Továbbra is kitart a 15 százalékos béremelési követelés mellett az Egységes Közlekedési Szakszervezet. Naszályi Gábor elnök az InfoRádióban azt mondta: eddig még nem volt érdemi tárgyalás, de úgy tudja: egy állandó bizottsági ülés részeként szerdán már lehet egy béregyeztetés. Hozzátette: az érdekképviselet támogatja azt a négypontos követelést, amelyet több szakszervezet a túlóra-törvény ellen fogadott el.

Havi másfél-két és félmillió forintos orvos-fizetéseket tart reálisnak az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós az InfoRádió Aréna című műsorában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bérek mellett az egészségügyben dolgozók szociális körülményeit, például a lakhatást is javítani szeretné a kormány. A miniszter arról is beszélt, hogy a január elsejével életbe lépett új rendszer révén a sürgősségi ellátásban megszűnt a 8-9 órás várakozás. Hozzátette, hogy ehhez 660 millió forint többlettámogatásra volt szükség, ami beépülhet a következő évek költségvetésébe.

Felmentette a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt az államfő keddi nappal - derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. Aszódi Attila menesztését Orbán Viktor kormányfő kezdeményezte, de a döntést nem indokolták, és egyelőre azt sem tudni, lesz-e utóda a Miniszterelnökségen. Aszódi Attila 2017-óta töltötte be ezt a posztot, korábban, 2014 és 2017 között az erőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos volt a Miniszterelnökségen.

Megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia teljes kutatóintézet-hálózatának átvilágítása. A kormány kezdeményezésére indított intézkedést legkésőbb március 31-ig kell végrehajtani. Az Akadémia felhívja a figyelmet arra is, hogy kutatóközpontjainak és - intézeteinek finanszírozása továbbra sem megoldott, ami bizonytalanságot és sokszor napi problémákat okoz. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ugyanakkor közölte: minden szükséges forrás és eszköz a Magyar Tudományos Akadémia rendelkezésére áll az intézményi kutatóhálózat működtetéséhez az átvilágítás lezárásáig.

Új állatvakcina-gyártó üzemet, valamint kutatási és fejlesztési központot épít Monoron a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beruházás bejelentése alkalmából elmondta: hogy a francia tulajdonú cég több mint 8 milliárd forintos befektetését a kormány 1 milliárd 630 millió forinttal segíti. A Ceva-Phylaxia oltóanyag-kutatásban dolgozó alkalmazottaik fele, 130 ember Magyarországon dolgozik.

Több tagország állítása ellenére nincs migrációs vagy menekültválság az Európai Unióban - hangsúlyozta a területért felelős uniós biztos. Dimitrisz Avramopulosz az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének vitáján azt mondta: az illegális határátlépések száma messze elmarad a korábban regisztráltakhoz képest, a politikai ellenállás ugyanakkor erősödött e tekintetben. Gál Kinga fideszes EP-képviselő úgy vélte: ha az unió valóban segíteni szeretne, akkor nyilvánvalóvá kell tennie, hogy illegálisan nem lehet belépni a kontinensre, fel kell számolnia az embercsempész-hálózatokat.