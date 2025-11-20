ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 20. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Még ma érdemes útba ejteni a benzinkutat!

Infostart

A dízelautók tulajdonosainak most egy kicsit borúsabban zárul a munkahét.

Pénteken tovább emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal – adta hírül a holtankoljak.hu.

A benzin ára nem változik a hét utolsó munkanapján.

2025. november 20-án még a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 579 forint/liter,
  • gázolaj: 600 forint/liter.

