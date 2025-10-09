Autósok, már ezért is automatikus büntetés jár!

Szeptember 18-a óta már a VÉDA kamerarendszer képei alapján is büntetést kaphatnak azok az autósok, akik nem használják a biztonsági övet.

Mint a Totalcar írja, a szigorításra azért volt szükség, mert még mindig elkeserítően sok az olyan sofőr és utas, akik nem kötik be magukat.

A szeptember 16. és 22. között tartott ROADPOL akció során a közel 30 ezer ellenőrzött autóból több mint 8 ezren utaztak biztonsági öv nélkül.

A rendőrség pontosan rögzítette azt is, mennyi bírság jár ezért a vétségért. Ezek szerint lakott területen belül 20 ezer forint, lakott területen kívül 30 ezer forint, autópályán pedig 40 ezer forint büntetés jár minden olyan utas után, aki nincs bekötve.

A büntetést a jármű üzemben tartója kapja.