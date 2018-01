Döbbenetes részletek a rákoskeresztúri mészárosról

Még nyugodtan megvacsorázott Cs. Norbert, mielőtt lelőtt két embert, és magával is végzett vasárnap.

Megdöbbent a család és a barátok Cs. Norbert tettén. A rákoskeresztúri vérengzés elkövetőjét egyenes jellemű, szorgalmas embernek neveztek, aki soha nem viselkedett agresszívan. Ezért nem tudják elképzelni mi történhetett, ami miatt odáig jutott, hogy fegyverrel lelőtt két embert, majd magával is végzett vasárnap. Előbb korábbi barátnője mostani párjával végzett, majd az utcán fejbe lőtte a 21 éves nőt is, aztán maga felé fordította a fegyvert. A támadó a kórházban halt meg, hétfőn pedig a nő is életét vesztette.

A Bors szerint a pár három évig volt együtt, de a férfi a szakítás után is a gondját viselte. Az utóbbi időben megint úgy tűnt, hogy együtt vannak.

„Talán újra összevesztek, és Norbi már nem tudta elviselni, hogy újra másvalakivel látta. Hirtelen elpattanhatott benne valami, de elképzelni sem tudjuk, hol szerzett fegyvert” - mondta egy barátja.

Nagybátyja azt mondta a lapnak, hogy Norbi aznap este hétkor még otthon vacsorázott, tíz előtt pedig annyit írt, hogy csak másnap megy haza - de nem ment többé. A rendőrök jöttek a hírrel, amit először el sem hitt a család.

„Vivien többször járt nálunk az utóbbi hetekben, mi nem tudunk arról, hogy Norbi zaklatta volna a szerelmével, hiszen ő segített neki ezt az albérletet is találni, mert a lány előző párja nem jól bánt vele és a kislánnyal” – közölte a nagybátyja.

A 21 éves nő kétéves kislányát, aki végignézte a gyilkosságot, a nagyszülők vennék magukhoz.

