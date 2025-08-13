ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.57
usd:
337.96
bux:
104151.48
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Petr Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO Katonai Bizottságának volt elnöke, független elnökjelölt nyilatkozik prágai kampányközpontjában 2023. január 14-én, a cseh elnökválasztás első fordulójának második napján. Pavel a legtöbb szavazatot kapta, így bejutott a második fordulóba.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Ez már túl sok volt Pekingnek

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A kínai külügyminisztérium kedden bejelentette, hogy megszakít minden kapcsolatot Petr Pavel cseh köztársasági elnökkel, amiért az a közelmúltban Indiában találkozott a tibeti szellemi vezetővel, a dalai lámával.

„Kína ismételt tiltakozása és határozott ellenvetése ellenére a cseh elnök, Petr Pavel Indiába utazott, hogy találkozzon a dalai lámával. Ez ellentétes a cseh kormány kínai kormánnyal szembeni politikai kötelezettségvállalásával, és sérti Kína szuverenitását és területi egységét” – mondta Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette, hogy Peking ezt határozottan elítéli, elutasítja, és komoly tiltakozást nyújtott be a cseh félnek. „Petr Pavel köztársasági elnök provokatív lépésének súlyossága miatt Kína úgy döntött, hogy minden kapcsolatot megszakít vele” – jegyezte meg a kínai külügyi tárca.

Petr Pavel az indiai száműzetésében élő dalai lámával találkozott, hogy gratuláljon neki 90. születésnapjához. Erre egy magánút keretében történt, amelyre Japán hivatalos állami látogatását követően került sor. A történtekre reagálva a prágai elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy Kína lépése nem változtat a Csehország és Kína közötti jelenlegi kapcsolatokon. „Az elnök találkozója a dalai lámával kizárólag magánjellegű volt. Jelenleg nincs közvetlen kommunikáció elnöki szinten Csehország és Kína között, így ez a lépés nem változtat a jelenlegi helyzeten” – írta Pavel hivatala az X közösségi oldalon.

Míg a tibetiek számára a dalai láma vezető, szimbólum és a tibeti autonómiáért folytatott küzdelem megtestesítője, addig Peking szemében veszélyes szeparatista, aki instabilitást hoz Kínába. A Novinky portál emlékeztetett, hogy a jelenlegi, 14. tibeti dalai láma hosszú éveken át barátja volt Václav Havel volt csehszlovák elnöknek. A szellemi vezető a múltban többször is személyesen ellátogatott Csehországba, legutóbb 2016-ban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Ez már túl sok volt Pekingnek

csehország

kína

dalai láma

petr pavel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Wéber Gábor: Charles Leclerc negatív szériája nem a versenyző kritikája, hanem a csapatáé

Wéber Gábor: Charles Leclerc negatív szériája nem a versenyző kritikája, hanem a csapatáé

Azokon a pályákon, ahol a Ferrari jól teljesít, a monacói pilóta rendre előhozza magából a bajnoki kvalitásokat, és lehoz egy-egy tökéletes versenyt, de a legtöbbször az autója egyszerűen alkalmatlan erre – mondta az InfoRádióban a Forma–1-es kommentátor, aki szerint beszédes adat, hogy Leclerc az eddigi 27 pole pozíciójából csak nyolcat tudott futamgyőzelemre váltani.
Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

A péntekre várható alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt az orosz–ukrán háború állását, kimenetelét, a békekötés esélyeit elemezte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiderült, meddig van esélyük az ukránoknak megállítani az orosz betörést, minek kell még történnie egy tűzszünet előtt és miért nem kötik Moszkvát tetteiben a támogatói.
 

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Néhány órán múlhat Ukrajna sorsa keleten, Putyin csapdába csalhatja Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Zavaros a helyzet jelenleg a Donbaszban, ahol az oroszok átszakították az ukrán védelmi állásokat. Emil Kastelhelmi finn katonai szakértő, a Black Bird Group OSINT adatok alapján dolgozó agytröszt elemzője értékelte a friss harctéri eseményeket. Meglátása szerint a felek most versenyt futnak az idővel, hogy gyorsabban tudjanak megfelelő erősítést küldeni a területre. Elképzelhető, hogy a hétvégi, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti csúcstalálkozó egyetlen célja az lesz, hogy a moszkvai vezető Volodimir Zelenszkij ukrán vezető és Ukrajna ellen fordítsa a Fehér Ház urát – írja elemzésében az Atlantic. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria

Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria

A Pénzcentrum Mészáros Judittal, a Baraka Világjáró Utazási Iroda irodavezetőjével járta körbe az új trendeket, desztinációkat, utazási szokásokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says European leaders 'want to see deal done' on Ukraine ahead of call with Zelensky

Trump says European leaders 'want to see deal done' on Ukraine ahead of call with Zelensky

Ukraine's Volodymyr Zelensky is in Berlin for calls with leaders including UK PM Keir Starmer, ahead of Friday's Trump-Putin summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 09:05
„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról
2025. augusztus 13. 04:46
Egyre több idős sofőr okoz balesetet, vita indult a jogosítványukról
×
×
×
×