Ez már túl sok volt Pekingnek

„Kína ismételt tiltakozása és határozott ellenvetése ellenére a cseh elnök, Petr Pavel Indiába utazott, hogy találkozzon a dalai lámával. Ez ellentétes a cseh kormány kínai kormánnyal szembeni politikai kötelezettségvállalásával, és sérti Kína szuverenitását és területi egységét” – mondta Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette, hogy Peking ezt határozottan elítéli, elutasítja, és komoly tiltakozást nyújtott be a cseh félnek. „Petr Pavel köztársasági elnök provokatív lépésének súlyossága miatt Kína úgy döntött, hogy minden kapcsolatot megszakít vele” – jegyezte meg a kínai külügyi tárca.

Petr Pavel az indiai száműzetésében élő dalai lámával találkozott, hogy gratuláljon neki 90. születésnapjához. Erre egy magánút keretében történt, amelyre Japán hivatalos állami látogatását követően került sor. A történtekre reagálva a prágai elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy Kína lépése nem változtat a Csehország és Kína közötti jelenlegi kapcsolatokon. „Az elnök találkozója a dalai lámával kizárólag magánjellegű volt. Jelenleg nincs közvetlen kommunikáció elnöki szinten Csehország és Kína között, így ez a lépés nem változtat a jelenlegi helyzeten” – írta Pavel hivatala az X közösségi oldalon.

Míg a tibetiek számára a dalai láma vezető, szimbólum és a tibeti autonómiáért folytatott küzdelem megtestesítője, addig Peking szemében veszélyes szeparatista, aki instabilitást hoz Kínába. A Novinky portál emlékeztetett, hogy a jelenlegi, 14. tibeti dalai láma hosszú éveken át barátja volt Václav Havel volt csehszlovák elnöknek. A szellemi vezető a múltban többször is személyesen ellátogatott Csehországba, legutóbb 2016-ban.