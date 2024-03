Kalinyingrád – a veszélyes ütközési pont Moszkva és a NATO között

Oroszoszág jobban teszi, ha visszafogja magát a NATO-val szemben – mondta Linas Linkevičius, Litvánia svédországi nagykövete. Mint írta, „az után, hogy Svédországot integrálják a NATO-ba, a Balti-tenger belső NATO-tengerré változik. Ha Oroszország kihívást mer intézni a NATO-hoz, akkor először Kalinyingrádot semlegesítik.” Azt is hozzátette: Moszkva korábban hamisan állította, hogy körbeveszi a NATO, de ez „most kezd valósággá válni”.



Linkevičius erről kedden írt, egy nappal az után, hogy a magyar parlament is jóváhagyta Svédország NATO-csatlakozását.

Finnország felvétele és a svéd csatlakozási folyamat közepette Oroszország elkezdett készülni egy potenciális balti-tengeri háborúra. Például az orosz hadihajók Kalibr és Moszkit hajóelhárító rakétákkal gyakorolták a szimulált ellenséges célpontok megsemmisítését.

Now that NATO forces regularly conduct exercises near the borders of the Kaliningrad region, crews of the Iskander-M operational-tactical systems conduct training several times a week. ?"Vesti" [Feb.21, 2024] https://t.co/5UTLp4tF9N pic.twitter.com/rwUk2rxtGc

Az orosz elnök közölte, hogy Moszkvának „nincs oka, nincs sem geopolitikai, sem gazdasági, sem politikai, sem katonai érdeke” hogy harcba szálljon a NATO-országokkal.



„Nem kívánjuk elrontani a kapcsolatokat. A kapcsolatok fejlesztésében vagyunk érdekeltek. Nekünk nincs velük problémánk. Ők teremtenek mesterségesen velünk problémákat, mert nem akarnak olyan versenytársat, mint Oroszország" – fejtegette Putyin.

Ez azonban még azelőtt volt, hogy kilátásba helyezte „a civilizációt elpusztító atomháború” lehetőségét, ha NATO-katonákat vagy NATO-tagállamok katonáit küldenék Ukrajnába. Putyin csütörtökön már arról beszélt, hogy „olyan fegyvereink vannak, amelyek elérik az ő területüket”.

Putyin szóvivője a figyelmeztetésből azt szűrte le, hogy más országoknak fáj a foguk a kalinyingrádi területre, amely egykor Königsberg német várost ölelte körbe, korábban pedig lengyel neve is volt: Królewiec. Lengyelország tavaly visszaállította a város történelmi nevét a területre vezető útjelző táblákon, amit Moszkva provokációnak tart.

„Kalinyingrád oroszországi régió. A Baltikumban fekszik. És így is marad örökre”

– mondta Peszkov, aki szerint „a NATO szándéka, hogy kiterjessze határait”. A katonai szövetség tagállamai „erősítik ellenséges retorikájukat, katonai infrastruktúrát telepítenek egyre közelebb az orosz határhoz és ez elegendő alapot ad ahhoz, hogy további lépéseket tegyünk az ország biztonságáért”. Peszkov hozzátette: mindezek aggodalomra adnak okot.

