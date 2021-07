Keverhető a vakcina a zöldellő Szlovákiában

Szlovákia 79 járásából az úgynevezett Covid-automata szerint hétfőtől három járás elsőfokú – éberségi –, azaz sárga fázisban, 76 járás pedig megfigyelési, tehát zöld fázisban van. Ez jóval enyhébb járványügyi szabályokat jelent, minden korlátozástól, azonban még így sem szabadultak meg az emberek.

A zöld járásokban továbbra is szájmaszkot kell viselni beltérben és a tömegrendezvényeken. Az éttermekben kötelező eltakarni a szájat és az orrot étkezés előtt és után. A színházak és mozik nyitva lehetnek, beltéri rendezvényeken legfeljebb ötszáz, kültéri rendezvényeken legfeljebb ezer ember lehet egyszerre. Üzemelnek a múzeumok és galériák is. A hotelek és panziók szabadon működhetnek, nincs korlátja annak, hányan tartózkodhatnak egy szobában. Lakodalmak és ünnepségek esetén hasonló szabályokat kell betartani, mint a kulturális rendezvények szervezésekor. Beltérben egyszerre legfeljebb 500, kültérben ezer ember tartózkodhat. A rendezvények szervezőinek továbbra is oltási vagy tesztelési igazolást kell kérni a látogatóktól.

A szlovák egészségügyi minisztérium hétfőn jelentette be azt is, hogy mostantól

megengedett a koronavírus elleni vakcinák kombinálása.

Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője megerősítette, hogy Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter elemzést készíttetett arról, mennyire biztonságos és hatékony két különböző vakcina kombinálása. „Orvosi javaslatra már most is lehetséges egy másik gyógyszergyártó cég vakcinájának beadása második oltásként” – mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy ha meglesznek az elemzés eredményei, az egészségügyi minisztérium pontos szakmai tájékoztatást ad arról, hogyan kell eljárni az ilyen esetekben.

Szlovákiában június óta eddig 35 esetben mutatták ki az új koronavírus delta variánsát. Többségében olyan személyekről van szó, akik külföldről tértek haza, illetve a hozzájuk köthető kontaktszemélyekről. Kisebb számban olyan személyeknél is azonosították ezt a variánst, akik nem voltak külföldön. Az országban továbbra is az új koronavírus alfa variánsa dominál.

