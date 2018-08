A németeknek elege van a menekültvitából

Andrea Nahles, a Szociáldemokrata Párt elnöke bajorországi körúton van, ahol igyekszik a szavazókat meggyőzni, hogy az októberi tartományi választáson ne a Bajorországot már évtizedek óta kormányzó Keresztényszociális Unióra adják le voksukat, hanem a szociáldemokrata jelöltekre. Az állami tévécsatorna, az ARD most közzétett felmérése azonban arra utal, hogy eddig Andrea Nahles erőfeszítése nem sok eredménnyel járt, de a tanulmányból az is egyértelműen kitűnik, hogy a berlini kormány belügyminisztere, Horst Seehofer vezetése alatt álló Keresztényszociális Unió esélyei is egyre gyengülnek, mert a lakosság elsöprő többsége egyszerűen elégedetlen a kormány politikájával.

Ha most országos választásra kerülne sor, bizony Angela Merkel kancellár koalíciója a szavazatok legfeljebb 47 százalékát tudná biztosítani, ami nem lenne elegendő a kormányalakításhoz. Az ARD felmérése ugyanis kimutatta, hogy a polgárok 74 százaléka nincs megelégedve a kancellár által képviselt politikával. Mindez jórészt abból fakad, hogy

a lakosságnak elege van a hónapok óta húzódó menekültvitákból,

és szívesebben venné, ha a kormány az egészségügyre, ezen belül a kórházakban és öregotthonokban uralkodó vészes ápolóhiánnyal, a nyugdíjreformmal, valamint az égető szociális ügyekkel foglalkozna, különös tekintettel arra, hogy a kiváló gazdasági helyzetből fakadóan az államkassza emelkedő bevételekben bővelkedik.

Igencsak fontos témának tartják a választók a belső biztonság ügyét is, és ezen a téren a válaszadók fele nem tartja kielégítőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány a bűnüldözés terén foganatosított. Az állami tévécsatorna felérése utal azonban arra is, hogy a tömegpártok népszerűségének csökkenése egyenes arányban áll a populista jelszavakkal fellépő, Alternatíva Németországnak nevű jobboldali párt, az AfD támogatottságának emelkedésével, ami jelenleg már 17 százalék és így az AfD a legerősebb ellenzéki párt a berlini törvényhozásban

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan