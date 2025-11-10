ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A monogámia befolyásolja az életkort

Infostart

Egy új tanulmány evolúciós szempontból vizsgálta a hímek és nőstények várható élettartama közötti különbséget. A Science Advances folyóiratban publikált elemzés szerint a férfiak világszerte átlagosan 5,4 évvel korábban halnak meg a nőknél, és ez a minta az állatvilágban is megfigyelhető: az emlősfajok 72 százalékánál a hímek halnak meg előbb.

A kutatók 528 emlősfaj és 648 madárfaj adatait elemezték, hogy megmagyarázzák a halálozási különbséget. Az elemzés két fő tényezőt azonosított - írja a glamour.hu.

A nem monogám emlősfajoknál az állatkerti adatok szerint a nőstények várható élettartama 15 százalékkal volt hosszabb a hímekénél. Monogám fajoknál azonban nem volt ilyen különbség. Ez összhangban van a szexuális szelekció hipotézisével, amely szerint a hímek a párzásért vívott intenzívebb verseny miatt kockázatosabb viselkedést mutatnak.

Azoknál a fajoknál, ahol a hímek sokkal nagyobbak voltak, nagyobb volt az élettartam különbsége is. Az ilyen, nagymértékű méretbeli eltérést mutató fajok (pl. gorillák, rozmárok) jellemzően nem monogámok.

A nőstények utódok iránti gondoskodása szintén hozzájárulhat a korkülönbséghez, mivel a szülői szerep felelőssége csökkentheti a kockázatvállaló viselkedést.

Következtetés az emberre

A szakemberek szerint az eredmények segítenek megmagyarázni az emberek közti korkülönbséget is. A férfiak hajlamosak a kockázatosabb viselkedésre (pl. gyors vezetés, drog- vagy alkoholfogyasztás), ami rövidítheti az élettartamukat.

A szülői szerep, vagyis az apává válás azonban feltételezhetően csökkentheti a kockázatos viselkedést, mérsékelve ezzel a halálozási különbséget.

A szakemberek 34 halfajt azonosítottak az idei dunai halmonitorozás alkalmából. Sály Péter, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban ismertette a vizsgálatok pozitív, illetve aggasztó eredményeit.
Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.
Több napnyi hallgatás után az elmúlt órákban rendkívül aktívan kommunikál az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov, akiről azt pletykálták, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott kudarcos telefonbeszélgetés után a Kreml őt tette felelőssé a tervezett budapesti Putyin–Trump-találkozó meghiúsulásáért. Lavrov most a RIA hírügynökségnek nyilatkozott, és elmondta, hogy készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.

Tim Davie and Deborah Turness resign after criticism Panorama misled viewers with an edit of a speech by Donald Trump.

