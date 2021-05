A britek megkezdik egy harmadik oltás kísérleteit

A Cov-Boost névre keresztelt kutatás az első olyan teszt a világon, amelyben azt vizsgálják, pontosan milyen hatással jár, ha egy harmadik adagot is kapnak az oltottak valamilyen vakcinából. A 19,3 millió fontból finanszírozott tesztet a Southamptoni Egyetemi Kórház fogja koordinálni, a résztvevőket 18 helyszínre toborozzák. Közel 2900, harminc év fölötti résztvevő verbuválása után júniusban tervezik beadni az első adagokat az önkénteseknek. Az első eredményekre szeptemberig kell valószínűleg várnunk, írja a Sky News.

Matt Hancock brit egészségügyminiszter arra biztatta azokat a briteket, akik már megkapták mindkét oltásukat, hogy jelentkezzenek ebbe a kísérletbe, ezzel segítsenek az ország és a világ legveszélyeztetettebb embereinek védelmében. Azt is elmondta, hogy az itt szerzett tapasztalatok segítenek majd a még 2021-ben elkezdeni tervezett brit oltási kampányban, melynek keretében a már oltottak immunitását szeretnék tovább növelni.

Variánsok ellen is védhetnek

Saul Faust professzor, a Southamptoni Nemzeti Egészségügyi Kutatóintézet klinikai kutatóintézetének igazgatója, a vizsgálat vezetője elmondta, hogy az emlékeztetővel kapcsolatban azt remélik, az eléggé megemeli az antitestszintet ahhoz, hogy a koronavírus eredeti és variáns törzsei ellen is védelmet nyújthasson.

"Azt reméljük, hogy az immunválasz elég magas lesz ahhoz, hogy az embereket megvédje az Egyesült Királyságban keringő összes törzs ellen, beleértve azt is, hogy a laboratóriumban az indiai, a dél-afrikai és a brit változat, valamint az eredeti törzs ellen is tesztelni fogjuk" - tette hozzá.

Ezeket a vakcinákat használják

A decemberben vagy januárban az AstraZeneca vagy a Pfizer vakcinájával oltottakat kérik arra, hogy jelentkezzenek a kísérletbe. A 75 év fölöttieket is biztatják, hogy vegyenek részt. Az emlékeztetőként beadott vakcinák a következők lesznek:

Pfizer

AstraZeneca,

Moderna

Novavax

Janssen

Valneva

CureVac.

Az oltásokat Southampton, London, Leicester, Bournemouth, Portsmouth, Wrexham, Bradford, Oxford, Glasgow, Leeds, Cambridge, Birmingham, Brighton, Stockport és Liverpool mellett Exeterben adják be.

Takarékoskodni is segíthet

A hétféle oltásból hármat fél adagban használva is megvizsgálnak, feltételezve, hogy második emlékeztetőként ennyi is megfelelő védelmet nyújt majd. Ez takarékos megoldás is lenne. A mellékhatásokra is kiterjed a vizsgálat. Az eredmények alapján tesznek majd javaslatot arra, hogyan szervezzék meg a brit harmadik oltások beadását, és mely vakcinákat használják ehhez.

Korábban már bejelentették, hogy a hetven év fölötti britek szeptemberben harmadik oltást kapnak annak érdekében,

hogy a variánsoktól megvédhessék őket.

Az egészségügyi dolgozók, a veszélyeztetettebbek és a a szociális szféra dolgozói szintén kapnak majd harmadik oltást tíz hónappal az első követően, írja az Independent.

