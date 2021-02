A kenti vírustörzs elsöprő lendülettel hódította meg Nagy-Britanniát, és ezt fogja tenni a világ többi részével is – nyilatkozott a BBC-nek Sharon Peacock, a program vezetője. Véleménye szerint mintegy tíz éven át biztosan szükség lesz a vírus változatainak folyamatos szekvenálására.

A Kentből elindult brit variánst eddig ötven országban, köztük Magyarországon is kimutatták már. 2020 szeptemberében fedezték fel a nagyon gyorsan terjedő változatot, januárban azért kellett a korábbiaknál is szigorúbb korlátozásokat bevezetni Nagy-Britanniában, mert a törzs szédületes sebességgel terjedt az országban.

Peacock professzor, a Covid-19 Genomics UK konzorcium vezetője szerint a gyors terjedés a törzs legnagyobb fegyvere.

"Ha le tudjuk győzni a vírust, vagy az úgy mutálódik, hogy már nem lesz ennyire virulens, akkor abbahagyhatjuk az aggódást. Jelenleg ugyanakkor úgy gondolom,

évekig kell még a koronavírussal foglalkoznunk, tíz évig is szükség lehet arra, hogy folyamatosan szekvenáljuk"

– tette hozzá. Sharon Peacock is aláhúzta, hogy a jelenlegi ismereteink szerint az oltások működnek ezzel a variánssal szemben is.

Tesztek tízezreit analizálják

A Covid-19 Genomics UK konzorcium egészségügyi szervek és laborok közössége, amelyek jelenleg napi 30 ezer tesztet elemeznek. Most

a pozitív tesztek 5-10 százaléka fut át a kezükön,

céljuk viszont az összes pozitív teszt analizálása. Ezek elemzésével az elsők közt fedezhetnek fel új mutációkat: ezek léte teljesen természetes Peacock szerint is, ugyanakkor figyelni kell őket. Egy-egy változás által fertőzőbbé vagy halálosabbá is válhat a vírus, illetve a korábbi immunitás és az oltások hatását is gyengíthetik a mutációk.

Figyelni kell a variánsokat

A világon jelenleg 4000 különböző változata létezhet az új koronavírusnak Nadhim Zahawi brit vakcinaminiszter szerint, ezeknek ugyanakkor mindössze töredékét ismerjük jelenleg. A kutatók úgy vélik, a legnagyobb veszélyt valószínűleg nem is olyan törzs jelenti, amit már ismerünk, hanem olyan,

amely már kering, de még a létezéséről sem tudunk.

A mutációk hatása elleni védekezésben a génszekvenálásnak van hatalmas jelentősége: ezen a téren Nagy-Britannia élen jár. Nemcsak felfedezték annak jelentőségét, hogy mennyit segít a vírus elleni harcban a folyamatos szekvenálás, de nagy kapacitással végzik is nap mint nap, sőt, a közeljövőben valószínűleg felajánlják más országoknak is, hogy mintáikat náluk analizálják.

Ez nemcsak filantróp felajánlás: ha valahol kialakul egy fertőzőbb és veszélyesebb variáns, az ugyanolyan könnyen válhat globálisan domináns változattá, ahogyan a kenti törzs teszi most ezt a világgal. Saját védelmük érdekében is arra van tehát szükség, hogy a lehető leghamarabb kiderülhessen az, ha valahol egy aggodalomra okot adó variáns jelenik meg. Jelenleg ilyen a dél-afrikai, a brazil és a kenti mellett egy új, bristoli brit variáns is.

Nyitókép: Shaun F Pixabay