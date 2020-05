Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus osztályvezető főorvosa egy videókonferencián úgy vélekedett, június elejére csenghet le Magyarországon a koronavírus-járvány, de ez csak becslés.

A Magyar Nemzet összefoglalójában az is olvasható, a szakember szerint az időjárásnak nincs olyan nagy szerepe a koronavírus terjedésében, mint például az influenza esetében, ezért lehet az, hogy még nyáron is lesznek fertőzések.

Világszinten szerinte jó pár hónap kell még a járvány megnyugvásához, és még azt sem tudni, ősszel mi történik majd,

a félelmeket pedig az alacsony átfertőzöttségi szint tovább táplálja, ráadásul akik tünetek nélkül átestek a fertőzésen, azok szervezetében nagyon kevés ellenanyag termelődött, ami megakadályozhatná az újbóli fertőzést.

Arra is felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy a fertőzés leküzdésében az úgynevezett celluláris immunitásnak is szerepe van, ez esetben a memóriasejtek harcolnak a vírussal, más mechanizmussal. Szeretném azt hinni, hogy hasonlóképpen a hepatitisz-B okozta májgyulladáshoz, a koronavírus esetében is van ezeknek szerepük, és aki átesik a fertőzésen, az hosszú évekig nem kapja el újra - emelte ki.

Nyitókép: Soós Lajos